CD Projekt: Fokus auf alle Plattformen – Debakel von Cyberpunk 2077 soll sich nicht wiederholen

Aufgrund der begrenzten Ressourcen entschieden sich die Verantwortlichen von CD Projekt in der Vergangenheit dazu, sich beim Testen kommender Projekte in erster Linie auf den PC zu konzentrieren und die Spiele anschließend auf die Konsolen zu portieren.

Was zum Launch von „The Witcher 3: Wild Hunt“ im Jahr 2015 noch einigermaßen funktionierte, endete beim im November 2020 veröffentlichten „Cyberpunk 2077“ in einem Debakel. Sowohl auf der PlayStation 4 als auch der Xbox One hatte das Rollenspiel mit zahlreichen Fehlern und technischen Problemen zu kämpfen, was sogar dazu führte, dass „Cyberpunk 2077“ zwischenzeitlich aus dem PlayStation Store entfernt wurde.

Wie CD Projekt in einem aktuellen Statement versprach, wurden aus der Entwicklung rund um „Cyberpunk 2077“ entsprechende Lehren gezogen, die bei kommenden Titeln zu einer neuen Entwicklungsstruktur führen werden.

Mehrere neue Projekte in Arbeit

Zukünftig sollen bei Playtests alle Plattformen gleichermaßen berücksichtigt werden. „Wir testen die Gameplay-Qualität von Anfang an auf allen Plattformen und konzentrieren uns nicht nur auf den PC-Build der Entwickler“, führte CD Projekt zu den Plänen des Unternehmens aus. „Das macht die frühen Phasen des Erstellungsprozesses natürlich etwas mühsamer, aber es gibt uns auch in späteren Phasen mehr Kontrolle und Vertrauen.“

Wie im Rahmen einer Investoren-Konferenz vor wenigen Tagen bekannt gegeben wurde, arbeiten die verschiedenen Entwicklerteams von CD Projekt derzeit an mehreren neuen Projekten. Seit längerer Zeit bekannt ist, dass es eine neue Trilogie zu „The Witcher 3“ geben wird. Darüber hinaus wird an einem Nachfolger zu „Cyberpunk 2077“ gearbeitet, der sich unter dem Codenamen „Orion“ in Entwicklung befindet und laut CD Projekt zwischen 350 und 500 Entwickler voraussetzen wird.

Weitere Meldungen zum Thema:

Abschließend war von einer komplett neuen Marke die Rede, die unter dem Arbeitstitel „Project Hadar“ entsteht. Abgesehen von der Tatsache, dass wir es hier mit einem weiteren Rollenspiel zu tun haben, nannte CD Projekt zur neuen Marke bisher keine konkreten Details.

Weitere Meldungen zu CD Projekt.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren