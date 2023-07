Stray Gods: Baldur’s Gate 3 ist Schuld, dass das Spiel verschoben wurde

Im Spiel sind viele Synchronsprecher aus „The Last of Us“ vertreten.

Das Rollenspiel-Musical „Stray Gods: The Roleplaying Musical“ sollte eigentlich am 3. August 2023 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch und PC via Steam erscheinen. Doch das Entwicklerteam hat sich nun entschieden, den Release um eine Woche nach hinten zu verschieben.

Wie das Entwicklerteam von Summerfall Studios und Publisher Humble Games nun bekannt gaben, erscheint der Titel nun am 10. August 2023. Und Schuld daran ist „Baldur’s Gate 3“.

Baldur’s Gate 3 verzögert Release von Stray Gods

Der Grund für die Verschiebung um eine Woche nach hinten ist der vorzeitige Release von „Baldur’s Gate 3“. Die PC-Version des Spiels sollte eigentlich erst am 31. August 2023 erscheinen, doch der Release wurde kurzerhand auf den 3. August 2023 vorverlegt.

Am gleichen Tag sollte allerdings „Stray Gods“ erscheinen. Da sich das Team selbst auf den Release von „Baldur’s Gate 3“ freut und Spielern und Spielerinnen die Möglichkeit geben will, „Stray Gods“ ohne andere Spiele nebenbei zu genießen, entschied sich das Team für die Verschiebung.

Außerdem macht dem Team wohl eine bestimmte Plattform-Version zu schaffen. Die Entwickler und Entwicklerinnen nutzen die zusätzliche Zeit, um die Performance über alle Plattformen hinweg gleichermaßen zu optimieren.

An „Stray Gods“ arbeiten viele bekannte Stimmen und Gesichter mit. Der Lead Writer David Gaider hat bereits an „Dragon Age“ mitgewirkt. Unter den Figuren, denen wir im Spiel begegnen, gibt es außerdem zahlreiche Synchronsprecher und -sprecherinnen aus „The Last of Us“. Dazu zählen beispielsweise Laura Bailey (Ellie) und Troy Baker (Joel).

Wir schlüpfen im Spiel in die Rolle von Grace, die die Kraft einer Muse verleiht bekommt. Doch ihr wird vorgeworfen, für den Tod ihrer Vorgängerin verantwortlich zu sein. Deshalb müssen wir innerhalb von einer Woche herausfinden, wieso sie wirklich gestorben ist.

In Dialogen sammeln wir Hinweise und müssen Entscheidungen treffen, die den Ablauf des Spiels verändern. Wir müssen mit den Konsequenzen leben. Zusätzlich können wir sogar die wahre Liebe unter den NPCs finden.

Das Spiel ist als Musical aufgezogen. Es wird also viele Songs geben, in denen die Stimmen von Ellie, Joel und Co. ihr Bestes geben werden.

