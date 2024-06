Atari 50: Erweiterte Fassung der Klassiker-Sammlung angekündigt

Mit der "Atari 50: The Anniversary Celebration Expanded Edition" erhalten die Spieler eine Masse neuer Klassiker. 39 weitere Spiele sollen in der Sammlung enthalten sein.

Die Verantwortlichen von Atari und Digital Eclipse haben in den Abendstunden „Atari 50: The Anniversary Celebration Expanded Edition“ angekündigt.

Die erweiterte Spielesammlung soll bereits am 25. Oktober 2024 für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One, die Nintendo Switch und den PC veröffentlicht werden. Des Weiteren haben die Entwickler mitgeteilt, dass alle Besitzer der „Atari 50: The Anniversary Collection“ zum Jahresende Zugriff auf einen DLC mit den neuen Inhalten erhalten sollen.

Darüber hinaus möchte man auch eine physische Standard Edition für die PlayStation 5 und die Nintendo Switch auf den Markt bringen. Eine physische SteelBook Edition ist ausschließlich für die Nintendo-Konsole geplant und einige Zusatzinhalte mit sich bringen. Darunter finden sich Atari 2600-Kunstkarten, Miniatur-Spielhallenschilder, eine Al Alcorn Replica Syzygy Co. Visitenkarte und das angesprochene SteelBook.

Eine Masse neuer Spiele und Geschichten in der Atari 50

In der erweiterten Fassung sind zwei neue Zeitlinien und 39 weitere Spiele enthalten. Die „The Wider World of Atari“-Zeitlinie umfasst 19 Spiele und acht Videosegmente. die einen die Geschichten näherbringen sollen, die bis heute Entwickler beeinflussen. Neue Interviews, klassische Werbeclips und mehr wurden dafür gesammelt.

Als zweite Zeilinie folgt wiederum „The First Console War“. In dieser sind 20 weitere Spiele und ein halbes Dutzend Videosegmente zu finden. Die Entwickler handeln damit den einstigen „Krieg“ zwischen dem Atari 2600 und dem Intellivision aus dem Hause Mattel ab. Letzten Endes sollte Mattel auch Spiele für das Konkurrenzprodukt erschaffen.

Somit ist die „Atari 50: The Anniversary Celebration Expanded Edition“ ein Werk für alle Historiker. Schließlich sollten die zahlreichen Geschichten einen konkreten Einblick in die Geschichte der Branche gewähren.

Allerdings haben die Verantwortlichen bisher keine konkrete Liste der neuen Spiele veröffentlicht. Sollten sie in den kommenden Monaten weitere Informationen mitteilen, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

Bis dahin könnt ihr in aller Ruhe in den Kommentaren diskutieren, welche Atari-Klassiker zu euren Lieblingen gehören. Mein persönlicher Favorit war im Übrigen immer „Missile Command“.

Quelle: Gematsu

Weitere Meldungen zu Atari 50th: The Anniversary Celebration.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren