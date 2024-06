Payday 3: Offline-Modus benötigt Internetverbindung und läuft schlechter

Die Entwickler der Starbreeze Studios veröffentlichten „Payday 3“ im September 2023. Allerdings konnte der Titel bislang nicht an den Erfolg des Vorgängers anknüpfen. Technische Probleme sowie fehlende Features machten den Nutzern wenig Spaß. Auf Steam steht der Koop-Shooter derzeit bei einer miserablen Einschätzung von „größtenteils negativ“ (Stand: 26. Juni 2024, 9.30 Uhr).

Nun statten die Entwickler „Payday 3“ mit einem Feature aus, das sich die Spieler bereits lange wünschen. Allerdings wird der Offline-Modus in seiner ersten Phase eher ungelenk umgesetzt. Denn die Nutzer brauchen eine Internetverbindung, um „offline“ spielen zu können.

Offline-Modus soll noch verbessert werden

Wie die Entwickler kürzlich im Dev Update 6 enthüllten, wird „Payday 3“ bereits am 27. Juni einen neuen Patch erhalten. Dieser bringt neben dem neuen Heist „Boys in Blue“ auch die erste Beta-Version des Offline-Modus.

Allerdings benötigen die Spieler eine Internetverbindung, um den Modus starten zu können. Denn die Nutzer müssen sich für den Beginn des Spiels mit einem Server verbinden, auch bei der ersten Version des Offline-Modus. Nach der Sitzung muss sich das Spiel erneut eine Verbindung aufbauen, um den Fortschritt hochladen zu können.

Dies wurde bereits im Februar angekündigt, als Starbreeze angab, an dem vielgewünschten Modus zu arbeiten. Allerdings will das Team weiter an der Möglichkeit feilen, „Payday 3“ auch offline spielen zu können.

Auch die Leistung könnte beeinträchtigt werden

Wie das Team unlängst im Dev Update 6 betonten, sei die derzeitige Lösung alles andere als ideal. Darum sollen kommende Iterationen weiter in Richtung einer vollständigen Offline-Option gehen. Darüber hinaus wollen die Entwickler auch gehostete Koop-Spiele anbieten.

Außerdem warnte Starbreeze davor, das durch den Offline-Modus die Leistung des Spiels beeinträchtigt werden könnte. Denn viele Elemente, die bei „Payday 3“ normalerweise von den Servern verarbeitet werden, müssten nun auf den Geräten der Spieler laufen.

Das Studio gab außerdem an, dass man nach und nach auf einen neuen Matchmaking-Service umstellt, der hoffentlich zu einer schnelleren Spielersuche sowie einer besseren Stabilität führt. Einige Matches wurden bereits mit diesem neuen Service getestet. Bis zum Jahresende soll die verbesserte Infrastruktur vollständig umgesetzt werden.

