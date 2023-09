Payday 3: Entwickler entschuldigen sich für vermurksten Launch

Der Start von „Payday 3“ hätte, wenn es nach den Entwicklern und den Spielern ginge, wohl besser laufen können. Bereits beim Early Access, der am 18. September angelaufen war, hatte der Heist-Titel mit Problemen auf allen Plattformen zu kämpfen.

Auch der offizielle Release von „Payday 3“ kam nicht ohne Fehler aus. Dabei kam es auch zum „echten“ Start des Spiels zu Serverproblemen, durch die sich die Spieler nicht mit dem Game verbinden konnten. Nun hat sich Tobias Sjögren, der CEO der Starbreeze Studios, für den verkorksten Launch des Spiels entschuldigt.

Nutzer konnten sich nicht mit Server oder Mitspielern verbinden

„Es tut uns sehr leid, dass die Infrastruktur nicht wie erwartet gehalten hat“, schrieb Tobias Sjögren zu den Problemen von „Payday 3“ auf Twitter. „Und obwohl es unmöglich ist, sich auf jedes Szenario vorzubereiten – wir sollten in der Lage sein, es besser zu machen. Wir arbeiten unermüdlich, bis wir alle Dienste wiederhergestellt haben und unsere Spieler wieder ohne Probleme rauben können!“

In einem folgenden Tweet gab das Studio später an, dass man die Probleme gelöst habe und „auf dem Weg zurück zu voller Stärke“ sei. Allerdings gab es trotzdem noch Meldungen von Spielern, die sich nicht mit dem Server verbinden konnten oder über das Matchmaking keine Mitspieler fanden. Die Entwickler selbst gaben an, dass es am Launch-Tag zu einem „langsamen Matchmaking“ kam und die Funktion später am Tag sogar völlig ausfiel.

Vor der Veröffentlichung von „Payday 3“ kündigten die Starbreeze Studios ihre Roadmap für das Spiel an. Das Heist-Game soll allein im ersten Jahr nach dem Launch mit vier Addon-Packs erweitert werden. Diese sollen neue Charaktere, Waffen, Feinde oder auch kosmetische Inhalte bieten. Zudem sollen weitere Verbesserungen sowie ein Upgrade auf die Unreal Engine 5 folgen.

