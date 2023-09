PayDay 3-Roadmap: Post-Launch-Support mit Charakteren, Waffen und mehr

Starbreeze und Deep Silver haben eine erste Übersicht über die zusätzlichen Inhalte von „PayDay 3“ veröffentlicht. Schon zum Launch werden demnach zwei neue spielbare Charaktere hinzugefügt. Es sind Pearl und Joy, die sich der wiederkehrenden Raubcrew rund um Dallas, Hoxton, Wolf und Chains anschließen werden.

Pearl ist eine Meisterin der Infiltration und der Trickbetrügerei, während Joy als eine brillante Hackerin und Sicherheitsexpertin beschrieben wird. In einem Trailer, der weiter unten eingebettet ist, können die Spieler einen Blick auf die neuen Charaktere werfen.

Vier Addon-Packs und Unreal Engine 5

Zusätzlich zu den neuen Charakteren wird „PayDay 3“ den Spielern im ersten Jahr vier Addon-Packs anbieten, beginnend mit „Syntax Error“ im Winter 2023, gefolgt von „Boys in Blue“ im Frühjahr 2024, „The Land of the Free“ im Sommer 2024 und „Fear and Greed“ im Herbst 2024. Die genannten Packs enthalten neue spielbare Charaktere, Waffen, Feinde, Kosmetika und allgemeine Verbesserungen sowie ein Upgrade auf die Unreal Engine 5.

Starbreeze und Deep Silver weisen darauf hin, dass sich die Namen und weitere Details zu den DLC-Paketen parallel zur Kampagne ändern können.

„PayDay 3“ kann in mehreren Editions vorbestellt werden. Darunter befindet sich eine rund 130 Euro teure Collector’s Edition*. Die Premiumfassung beinhaltet das Hauptspiel, den „The Trifecta Lootbag“-DLC, den „Season Pass“ für zwölf Monate, die In-Game „Collector’s Mask“, den „Collector’s Club“-DLC, eine Collector’s Maske mit Ständer, ein benutzerdefiniertes Kartendeck und Sticker.

Fans der Franchise können sich auf die Veröffentlichung von „Payday 3“ am 21. September 2023 auf PS5, Xbox Series X/S und PC einstellen. Und für diejenigen, die es nicht erwarten können, das Spiel in die Finger zu bekommen, gibt es ab sofort bis zum 11. September 2023 eine offene Beta, in der ein Raubüberfall in einer kleinen Bank stattfindet. Der Haken an der Sache: Die Beta findet nur auf der Xbox und dem PC statt.

