Metal Gear: Neues Spiel mit Hideo Kojima? Konami-Produzent spricht von einem Traum

Hideo Kojima ist nicht mehr an der "Metal Gear"-Reihe beteiligt. Doch was wäre, wenn das alte Team wieder zusammenfinden würde. Es wäre die Erfüllung eines Traums.

Die “Metal Gear”-Reihe entstand einst unter der kreativen Leitung vom Hideo Kojima. Nach Auseinandersetzungen mit Konami verließ er den Publisher vor nahezu zehn Jahren und gründete ein eigenes Studio.

Im Zuge des Streits wurde Kojimas damaliges Projekt “Silent Hills” abgebrochen und das Team hinter der “Metal Gear”-Reihe aufgelöst. Mittlerweile arbeitet Konami wieder an “Metal Gear”-Spielen und der zuständige Produzent hat einen Wunsch, den viele Fans ebenso teilen dürften.

Konami-Produzent würde “nichts lieber tun”

Noriaki Okamura, der Produzent der “Metal Gear”-Reihe, äußerte den Wunsch, wieder mit Hideo Kojima und mehr Entwicklern des Originals zusammenzuarbeiten. Es wäre ein Traum, der in Erfüllung gehen würde. Allerdings geht er nicht zwangsläufig davon, dass Kojima und seine ehemaligen Kollegen diesen Wunsch teilen.

Auf die Frage, ob es eine realistische Chance geben würde, dass die ursprünglichen Mitarbeiter wieder an “Metal Gear” arbeiten werden, äußerte Okamura:

“Es steht mir nicht zu, für jemanden außerhalb des Unternehmens zu antworten oder zu raten, wie sie darüber denken könnten. Aber ich persönlich würde nichts lieber tun, als wieder mit Mr. Kojima und dem Rest des Teams zu arbeiten. Wenn das passieren könnte, wäre das ein Traum.”

Alles liegt auf Konamis Schultern

Letztlich hätten sich die Leute neuen Dingen zugewandt und andere Verpflichtungen übernommen. Das sei die derzeitige Realität. Man könne daher nicht einfach davon ausgehen, dass alle wieder mit Konami an “Metal Gear” arbeiten würden.

Der Produzent fügte hinzu:

„Ich halte es einfach nicht für richtig, dass wir es sind, die diese Art von Verlangen an jemanden stellen. Wir arbeiten also mit der Erwartung, dass alles, was wir machen, von uns abhängt, dass es auf unseren Schultern liegt, gute Arbeit zu leisten.“

Okamura betonte ergänzend, dass bereits zahlreiche Mitarbeiter des ursprünglichen Entwicklerteams von “Metal Gear Solid 3: Snake Eater” am bevorstehenden Remake arbeiten. Er selbst war Produzent von mehreren “Metal Gear”-Ablegern, darunter “Metal Gear Acid 2”, “Metal Gear Solid: Digital Graphic Novel”, “Metal Gear Solid: Portable Ops”, “Metal Gear Solid: Portable Ops Plus” und “Metal Gear Survive”.

„Metal Gear Solid Delta: Snake Eater“ ist der neuste Titel und befindet sich für PS5, Xbox Series X/S und PC in Arbeit. Die ursprünglichen Entwickler werden in den Credits von „Metal Gear Solid Delta: Snake Eater“ in ihren alten Rollen aufgeführt: „Sie sind auch Teil dieser Spiele, also sind sie auf jeden Fall dabei“, so Okamura.

Kojima wiederum arbeitet unter anderem an “Death Stranding 2”, das 2025 auf den Markt kommen wird.

