Harry Potter: HBO übernimmt die Big-Budget-Serie der Succession-Macher

Nach insgesamt sieben Büchern, einer Verfilmung in acht Teilen und mehreren Spielen wurde 2023 eine „Harry Potter“-Serie angekündigt. Diese Bestätigung erfolgte im Rahmen des Starts von Max. Der Streaming-Dienst gehört zu Warner Bros. Discovery und strahlt sein April 2023 aus.

Der Anbieter vollzieht jedoch einen Strategie-Wechsel. Daher wechselt die Serie von einem Max-Original zu einem HBO-Original. Die gleiche Änderung betrifft auch das Prequel von „Es“ namens „Welcome to Derry“. Damit verliert der Streaming-Dienst gleich zwei große Serien, die Warner lieber ins Pay-TV-Programm bringt. Es ist noch nicht klar, ob „The Penguin“, der im September erscheinen soll, oder „Dune: Prophecy“ ebenfalls zu HBO wechseln werden. Insidern zufolge sind beide Produktionen noch in der Schwebe.

Auch wenn „Harry Potter“ und „Welcome to Derry“ nicht mehr als Max-Original erscheinen, werden sie am gleichen Tag und Datum wie ihre lineare Erstausstrahlung auch über Stream verfügbar sein. Warner zeigt damit jedoch eine Abkehr von David Zaslav und dem von ihm geleiteten Streaming-Angebot.

Auch neue Autorin und Regisseur für Harry Potter

Das Duo Francesca Gardiner und Mark Mylod wurden als Autorin und Regisseurin für die Produktion gewonnen. Beide hatten zuvor gemeinsam an „Succession“ gearbeitet. Vor ihrer Arbeit an Jesse Armstrongs „Succession“ war Gardiner ausführende Produzentin der HBO- und BBC-Fantasy-Koproduktion „His Dark Materials“ und Co-Exec-Produzentin von AMCs „Killing Eve“. Mylod wirkte unter anderem an „Game of Thrones“ und „The Last of Us“ mit.

Zuvor wurde bekannt, dass Gardiner im Finale um die große Aufgabe einer Serien-Umsetzung von „Harry Potter“ stand. Sie setzte sich gegen Tom Moran und Kathleen Jordan durch und erhielt den Zuschlag. Zukünftig wird sie als Showrunner und ausführende Produzentin fungieren. Mark Mylod wird bei mehreren Episoden Regie führen und ebenfalls als ausführender Produzent auftreten.

Der Start der Serie ist für 2026 geplant. Inhaltlich soll sie sich streng an die Buch-Vorlagen von J. K. Rowling halten. Natürlich wird auch eine neue Besetzung auftreten, da die Schauspieler der Filme längst aus dem Alter ihrer Rollen herausgewachsen sind.

Harry Potter wird von Warner Bros Television und Rowlings Brontë Film and TV produziert. Die umstrittene Autorin Rowling soll neben anderen ebenfalls als ausführende Produzentin fungieren.

