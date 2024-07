Metal Gear Solid: Wie kommt der Film voran? Produzent äußert sich

Es ist schon lange kein Geheimnis mehr, dass „Metal Gear Solid“ endlich auch auf die große Leinwand kommen soll. Ein Film befindet sich bereits seit geraumer Zeit in der Vorbereitung, allerdings schien es bei diesem ambitionierten Projekt nie wirklich voranzugehen. Die letzten halbwegs handfesten Informationen datieren aus dem Jahr 2022 und sind somit alles andere als aktuell. Doch nun endlich gibt es endlich wieder ein kleines Lebenszeichen – wenn auch kein wirklich positives.

Wie steht es um die Verfilmung von Metal Gear Solid?

Vor zwei Jahren erklärte Schauspieler Oscar Isaac („Star Wars Episode 7“), dass die Arbeiten am Drehbuch für den Film von „Metal Gear Solid“ endlich abgeschlossen wären. Das Skript aus der Feder des Autoren Derek Connolly („Meisterdetektiv Pikachu“) war demnach angeblich fertig, der Startschuss für die Dreharbeiten dürfte demnach nicht mehr lange auf sich warten lassen – dachten die meisten Fans zumindest.

Allerdings scheint die Lage eine ganz andere zu sein: Vor kurzem meldete sich Produzent Avi Arad zu Wort, um über das Filmprojekt zu sprechen. Gegenüber Brian Crecente im Rahmen von dessen Newsletter Game erklärte Arad, dass die Arbeiten am Drehbuch keinesfalls abgeschlossen wurden.

„Wir arbeiten noch etwas am Drehbuch, doch ich kann jetzt noch nicht darüber sprechen. Ich denke, dass alle ebenso aufgeregt wie überrascht sein werden. Ich glaube, es wird toll, Metal Gear Solid richtig hinzubekommen. Meiner Meinung nach ist es sehr viel meditativer als einige der anderen Adaptionen. Mein persönlicher Wunsch ist, dass es ausgezeichnet wird“, so seine Worte.

Den Aussagen von Avi Arad zufolge ist das Drehbuch für die Verfilmung von „Metal Gear Solid“ keinesfalls fertig, sodass sich das Projekt auch weiterhin in der Vorabproduktion befindet. Demnach müssen sich die Fans wohl oder übel noch eine ganze Weile gedulden, bevor sie Snake auf der großen Leinwand zu Gesicht bekommen werden.

Wann läuft der Film von Metal Gear Solid im Kino?

Bisher gibt es keinen konkreten Starttermin für den Film von „Metal Gear Solid“. Da bisher noch nicht mal der Startschuss für die Dreharbeiten gefallen ist, dürfte die Premiere sicherlich noch einige Jahre auf sich warten lassen. Vor dem Jahr 2026 wird die Adaption sicherlich nicht im Kino zu sehen sein – eher sogar später.

Weitere Meldungen rund um „Metal Gear Solid“

Als Regisseur fungiert übrigens Jordan Vogt-Roberts, der sich bereits mit Filmen wie „Kings of Summer“ und „Kong: Skull Island“ einen Namen gemacht hat. Der einzige bisher bestätigte Schauspieler ist der eingangs erwähnte Oscar Isaac, der in die Rolle von Solid Snake schlüpfen wird. Game Director Hideo Kojima arbeitet am Drehbuch der Verfilmung mit.

