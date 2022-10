Metal Gear Solid: Snake-Darsteller Oscar Isaac liefert ein Lebenszeichen zum Kinofilm

Mittlerweile sind seit der offiziellen Ankündigung des "Metal Gear Solid"-Films über zehn Jahre ins Land gezogen. In einem aktuellen Interview lieferte Oscar Isaac, der 2020 als Darsteller von Solid Snake bestätigt wurde, zumindest ein kleines Lebenszeichen zur Verfilmung.

Bereits im Jahr 2012 kündigte Konami einen Kinofilm zur erfolgreichen „Metal Gear Solid“-Reihe an, um den es in der Vergangenheit allerdings sehr still wurde.

Die letzte große Neuigkeit erreichte uns Ende 2020, als bekannt gegeben wurde, dass der Schauspieler Oscar Isaac („Die Addams Family“, „Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers“) in der „Metal Gear Solid“-Verfilmung in die Rolle des Protagonisten Solid Snake schlüpfen wird. Isaac war es auch, der uns im Interview mit Comicbook ein kleines Lebenszeichens zum Film lieferte. Auch wenn uns seit Ende 2020 keine Neuigkeiten erreichten, soll das Ganze nicht bedeuten, dass die Verantwortlichen den Kinofilm aufgegeben haben.

Ganz im Gegenteil: Laut Isaac soll das Projekt definitiv noch realisiert und dabei den hohen Erwartungen der Anhängerschaft gerecht werden.

Weiterhin keine offiziellen Details

„Wir wollen, dass es passiert“, so Isaac im Gespräch mit Comicbook. „Freut euch darauf. Wie sieht das Skript aus? Wie sieht die Geschichte aus? Worum geht es da? […] Wir sind hoffnungsvoll, dass das Ganze Früchte trägt, denn es gibt da eine Menge Potenzial. Es ist ein unfassbares Spiel. Es gehört zu meinen Favoriten.“ Wann mit der Enthüllung konkreter Details zu rechnen ist, konnte oder wollte Isaac nicht bestätigen.

Im Sommer 2020 gab der für die „Metal Gear Solid“-Verfilmung verantwortliche Regisseur Jordan Vogt-Roberts bekannt, dass die Arbeiten am Drehbuch nach mehreren Jahren abgeschlossen werden konnten. „So etwas wie Metal Gear zu machen… es ist so komplex, dass es noch schwieriger ist. Aus diesem Grund versuche ich, es mit einem Budget zu schaffen, mit dem man verrückte Sachen machen kann. Mit dem ich eine Version von Metal Gear machen kann, die nicht kastriert ist“, kommentierte Vogt-Roberts die Arbeiten an dem Film im Sommer 2020.

Das Drehbuch des „Metal Gear Solid“-Kinofilms stammt übrigens aus der Feder von Derek Connolly, der sich im Bereich der Spieleverfilmungen unter anderem mit „Pokémon Meisterdetektiv Pikachu“ einen Namen machte.

