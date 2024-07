Space Marine 2: Öffentliche Beta abgesagt – Saber nennt Grund für Verzicht

“Warhammer 40.000: Space Marine 2” nähert sich der Veröffentlichung, was in der letzten Phase von einer öffentlichen Beta begleitet werden sollte. Daraus wird nichts, wie Saber Interactive bekannt gab. Die Beta-Pläne wurden gestoppt.

Spieler, die sich bereits für die Beta angemeldet hatten, können sich immerhin auf eine kleine Wiedergutmachung einstellen.

Warum wurde die Beta von Space Marine 2 gestoppt?

In der Ankündigung, die auf Steam veröffentlicht wurde, verweist Saber Interactive darauf, dass die restliche Entwicklungszeit vollends in das finale Spiel einfließen soll, während es sich auf der Zielgeraden befindet.

“Space Marine 2” ist fast fertig“, so die Macher. “Wir konzentrieren uns jetzt voll und ganz auf die Optimierung, den Feinschliff und die Behebung verbleibender Probleme vor der Veröffentlichung am 9. September. Das bedeutet, dass wir keine öffentliche Online-Beta durchführen werden, da dies die Entwicklerteams von den Vorbereitungen für die vollständige Veröffentlichung abhalten würde.”

In den letzten Wochen habe man eine “unglaubliche Begeisterung für das Spiel erlebt”, sowohl online als auch bei Shows, die man während der Nordamerika-Tour veranstaltet habe. Das Team sei von der Leidenschaft der Fans in Bezug auf “Space Marine 2” wirklich überwältigt und habe die geteilte Fankunst, die Reaktionen und Memes mit Begeisterung vernommen

Für enttäuschte Spieler gibt es nach Beta-Verzicht eine Entschädigung

Viele Spieler dürften die angedachte Beta von “Space Marine 2″ mit Vorfreude herbeigesehnt haben. Und für all diese Interessenten verspricht Saber Interactive eine kleine Entschädigung. Sie werden mit einem limitierten Bolt-Pistolen-Skin belohnt.

“Als Dankeschön an alle, die an der Teilnahme interessiert sind, erhalten Spieler, die sich vor dem 28. Juni 2024, Mitternacht Pariser Zeit, über die Online-Anmeldung registriert haben, den unten zu sehenden und limitierten Bolt-Pistolen-Skin”, so Saber in der neusten Ankündigung.

Das Unternehmen bedankt sich für die anhaltende Unterstützung der Fans und möchte alles daran setzen, das “außergewöhnliche Spiel zu liefern, das ihr verdient”.

Weitere Meldungen zu Space Marine 2:

Während aufgrund des Wegfalls der offenen Beta vor dem Launch kein ausgiebiger Blick auf das Spiel geworfen werden kann, lässt die Veröffentlichung nicht mehr allzu lange auf sich warten: “Warhammer 40.000: Space Marine 2” erscheint am 9. September 2024 für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC.

Weitere Meldungen zu Warhammer 40.000: Space Marine II.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren