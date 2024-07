State of Play, Xbox Showcase und Co: Diese Events hatten die größte Durchschlagskraft

State of Play, Xbox Showcase und Co:

Eine E3 wurde in diesem Jahr nicht veranstaltet und es scheint, dass die Messe nicht mehr zurückkehren wird. Online-Events dienen als Ersatz, darunter das Summer Game Fest, aber auch Shows einzelner Publisher. Als Beispiele können die State of Play und der Xbox Games Showcase genannt werden.

Doch welche Show-Inhalte zogen in den sozialen Medien, darunter YouTube, TikTok, Instagram und Twitter/X, sowie auf Gaming-Webseiten und dergleichen das meiste Interesse von Influencern, Spielern und Pressevertretern auf sich? Hierzu liegt eine Auswertung von Fancensus vor, bei der anhand der Berichterstattung auf 3.000 Webseiten sowie Posts in den genannten Netzwerken Gesamt-PR- und Social-Flare-Scores errechnet wurden.

Die Berechnungen (via Gamesindustry) erfolgten für einzelne Spiele. Zu diesem Zweck wurden verschiedene Werte untersucht, angefangen bei der Positionierung auf der Titelseite, bis hin zu Videoaufrufen, Interaktionen auf Twitter/X und der YouTube-Engagement-Rate. Zudem kam es bei jedem Kanal entsprechend der Bedeutung für die Kampagne eines Titels zu einer Gewichtung.

Call of Duty: Black Ops 6 nahe am Höchstwert

Jedes Spiel konnte einen Höchstscore von 100 erreichen. Die Höchstpunktzahl würde bedeuten, dass dieses Spiel im Grunde jede einzelne Metrik auf allen fünf Kanälen (Webseite, YouTube, TikTok, Instagram und X) dominiert. Das ist nahezu unmöglich, allerdings kam “Call of Duty: Black Ops 6” mit einem Flare-Score von 93 dicht an diesen Bestwert heran.

Nachfolgend das Flare-Ranking basierend auf dem Durchschnittsscore der in den Shows vorgestellten Spiele. Der Xbox Games Showcase und das Summer Game Fest konnten beim Gesamtscore wiederum von der schieren Masse an Spielvorstellungen profitieren.

Event Score gesamt Anzahl Spiele Score-Schnitt Xbox Games Showcase 536 31 17 State of Play 209 14 15 Ubisoft Forward 136 9 15 Nintendo Direct 264 30 9 Summer Game Fest 523 61 9 Future Games Show 218 62 4 PC Gaming Show 271 77 4

Die meisten Top-10-Auftritte waren auf dem Xbox Games Showcase zu sehen

Heruntergebrochen auf die fünf wichtigsten Shows ergibt sich folgendes Bild: Fünf der Top-10-Spiele mit dem höchsten Flare-Score wurden auf dem Xbox Games Showcase gezeigt. Damit eroberten die Redmonder den ersten Rang.

Am anderen Ende der Rangliste ist die State of Play vertreten. Hier schaffte es nur ein Spiel in die Top 10. Gleichzeitig ist auffällig: Zehn der 14 während der PlayStation-Show vorgestellten Spiele schafften es in die Top 50. Es ist der mit Abstand größte Anteil.

Event Top 10 Top 50 Anzahl Spiele Anteil in Top 50 Xbox Games Showcase 5 17 31 54.84% Ubisoft Forward 2 3 9 33.33% Summer Game Fest 1 14 61 22.95% Nintendo Direct 1 6 30 20.00% State of Play 1 10 14 71.43%

Microsoft konnte besonders von “Call of Duty: Black Ops 6” profitieren. Der Shooter brachte es auf einen Flare-Score von 93, während “Assassins Creed: Shadows”, das zweitplatzierte Spiel, nur auf einen Flare-Score von 39 kam. Er wurde mit dem Gameplay-Teaser erreicht, der auf dem Xbox Games Showscase gezeigt wurde.

Es folgen die Ankündigung von “Doom: The Dark Ages” (XGS, Score 39), die vollständige Gameplay-Enthüllung von “Assassins Creed: Shadows” auf der Ubisoft Forward (Score 37) und die Vorstellung von “Dragon Age: The Veilguard” (XGS, Score 32). “God of War Ragnarök” (PC-Version), “Monster Hunter Wilds” und “Astro Bot” wurden auf der State of Play gezeigt und kamen jeweils auf einen Score von 24. Die komplette Tabelle seht ihr auf der Webseite von Gamesindustry.

State of Play führt beim Bekanntheitsgrad

Eine Verbraucherumfrage von Fancensus führte wiederum zu dem Ergebnis, dass vor allem die State of Play bekannt ist und viele Spieler interessiert. 71 Prozent der Teilnehmer gaben an, dass sie die PlayStation-Show kennen, während 43 Prozent daran interessiert sind oder sich das Event gar anschauen. Der Xbox Games Showcase und die Nintendo Direct kommen auf etwas niedrigere Werte.

Event Bekannt Interesse PlayStation Showcase 71% 43% Xbox Games Showcase 69% 37% Nintendo Direct 67% 36% The Game Awards 66% 37% State of Play 65% 38% PC Gaming Show 60% 32% Nintendo Partner Direct 60% 30% Xbox Developer Direct 60% 30% Ubisoft Forward 55% 26% Summer Game Fest 53% 28% Future Games Show 51% 26% Gamescom Opening Night Live 49% 25% Devolver Digital 45% 21%

Als Basis der zuletzt genannten Umfrage dienten nur 1.318 Teilnehmer aus den USA und Großbritannien, womit das Ergebnis nur bedingt aussagekräftig ist.

Weitere Erklärungen zu den Statistiken und zusätzliche Zahlen hält Gamesindustry in einem ausführlichen Artikel bereit.

Weitere Meldungen zu State of Play, Summer Game Fest 2024, Xbox Games Showcase.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren