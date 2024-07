Battlefield: EA stellt Verkauf mehrerer Spiele ein, aber nicht auf allen Plattformen

Electronic Arts hat bekannt gegeben, dass am 31. Juli 2024 drei “Battlefield”-Spiele aus dem digitalen Verkauf genommen werden. Diese Maßnahme betrifft allerdings nicht alle Plattformen. Vielmehr stellt der Publisher den Vertrieb der Games auf den Plattformen PS3 und Xbox 360 ein.

Bei den genannten Spielen handelt es sich um “Battlefield 3”, “Battlefield 4” und “Battlefield: Hardline”. Ab dem genannten Tag werden sie nicht mehr digital für die Last-Last-Gen-Konsolen angeboten. Gleiches gilt für die Erweiterungen.

Die Online-Services der genannten Shooter werden auf den betroffenen Plattformen am 7. November 2024 beendet, sodass „Battlefield 3”, “Battlefield 4” und “Battlefield: Hardline” auf PS3 und Xbox 360 nur noch eingeschränkte Funktionen bieten. Die Einzelspielerkampagnen bleiben weiterhin spielbar.

Doch wie steht es um die anderen Plattformen?

Electronic Arts macht darauf aufmerksam, dass “Battlefield 3”, “Battlefield 4” und “Battlefield: Hardline” auf anderen Plattformen zugänglich bleibt. Das heißt: Spieler, die “Battlefield 3” für den PC besitzen, können diese Version weiterhin uneingeschränkt nutzen oder andere Spieler zu einem Kauf überreden. Derzeit gibt es den Shooter auf Steam sogar mit einem Rabatt von 90 Prozent.

“Battlefield 4” und “Battlefield Hardline” bleiben ebenfalls erhalten und können auch nach den oben genannten Terminen für PS4, Xbox One und PC gekauft bzw. darauf vollumfänglich gespielt werden. Die heutige Ankündigung habe keine Auswirkungen auf diese Plattformen. Lediglich bei den Versionen für PS3 und Xbox 360 kommt es zu den genannten Einschränkungen.

Electronic Arts weist in einer allgemeinen Erklärung zu derartigen Maßnahmen darauf hin: Wenn ältere Spiele durch neuere Titel ersetzt werden, verringert sich die Anzahl der Spieler, die diese älteren Spiele noch spielen. In der Regel betrage der Anteil weniger als 1 Prozent aller Online-Spieler von EA-Titeln, was den weiteren Betrieb schwierig gestaltet.

“Battlefield 2042” ist weiterhin der neuste Teil der Reihe, allerdings wird es keine weiteren Seasons mehr geben, wie Electronic Arts vor drei Monaten einräumte:

Der nächste Teil der “Battlefield”-Reihe muss noch offiziell enthüllt werden. Es beteiligt sich jedoch das umfangreichste Team in der Geschichte der Reihe daran. Dazu gehören DICE, Motive Studios, Ripple Effect Studios und Criterion Games.

EA-CEO Andrew Wilson bezeichnete den nächsten Teil es als einen „herausragenden Live-Service“, während Einzelheiten zum Setting und zur Spielmechanik nicht bekannt sind.

