Teyon: Dieses Mal kein Shooter – Studio hinter RoboCop Rogue City heuert für neues Projekt an

Mit „Terminator: Resistance“ und „RoboCop: Rogue City“ veröffentlichte das polnische Studio Teyon in den letzten Jahren zwei Shooter auf Basis legendärer Actionstreifen.

Wie sich aktuellen Stellenausschreibungen von Teyon entnehmen lässt, haben die Entwickler intern mit den Arbeiten an ihrem nächsten Projekt begonnen. Nachdem der Fokus des Studios zuletzt auf Shootern lag, bestätigt die besagte Jobanzeige, dass die Entwickler bei ihrem nächsten Titel spielerisch eine andere Richtung einschlagen werden.

So handelt es sich beim neuen Projekt von Teyon um ein Action-Rollenspiel, das für die Konsolen und den PC erscheint.

Teyon setzt erneut auf die Unreal Engine 5

Des Weiteren geht aus der Stellenausschreibung hervor, dass die Entwickler bei ihrem nächsten Projekt genau wie zuletzt bei „RoboCop: Rogue City“ auf die Unreal Engine 5 setzen. Derzeit suchen die Verantwortlichen nach einem „Regular/Senior C++ Game“-Programmierer, einem Cutscene-Designer, einem Junior Gameplay-Designer und Senior Environment-Artist.

Zum einen sollten Interessenten Erfahrungen in der Branche und mit der Unreal Engine 5 vorzuweisen haben. In der Programmiererausschreibung werden auch diverse Vorteile erwähnt. Darunter die Möglichkeit, „von einem frühen Stadium an an einem sehr interessanten Projekt mitzuarbeiten, das von einem großen Publisher unterstützt wird“

Auch die Gelegenheit, „vom ersten Tag an mit Konsolenplattformen (PS5, XSX) zu arbeiten“, stellt Teyon möglichen Bewerbern in Aussicht. Offen ist derzeit noch, wann Nacon das neue Projekt von Teyon vorstellt.

Teyon für Nacons größten Launch verantwortlich

Ende 2023 veröffentlichten Teyon und der Publisher Nacon „RoboCop: Rogue City“ für den PC und die Konsolen. Laut Nacon sorgte der Shooter für nicht weniger als den größten Launch in der Geschichte des Unternehmens.

Trotz des Erfolges sind allerdings keine DLCs beziehungsweise Erweiterungen zu „RoboCop: Rogue City“ geplant.

Das letzte große Update zum Shooter erschien Anfang des Jahres. Dieses brachte mit dem New-Game-Plus-Modus ein von der Community gewünschtes Feature mit sich.

„RoboCop: Rogue City“ ist für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S erhältlich.

