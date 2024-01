RoboCop Rogue City: Neues Update steht bereit und liefert heiß ersehntes Feature

Wie der Publisher Nacon bekannt gab, steht zum erfolgreichen Shooter „RoboCop: Rogue City“ ab sofort ein neues Update zum Download bereit. Dieses bringt unter anderem ein Feature mit sich, für das sich die Community seit dem Release immer wieder einsetzte.

Die Rede ist von einem New-Game-Plus-Modus. Der neue Modus ermöglicht es euch, die Kampagne nach dem erfolgreichen Abschluss ein weiteres Mal in Angriff zu nehmen und den Großteil eurer errungenen Fortschritte zu übernehmen. Um den New-Game-Plus-Modus freizuschalten, muss die Kampagne von „RoboCop: Rogue City“ nach der Installation des neuen Updates beendet werden.

Im Umkehrschluss bedeutet das Ganze, dass Spielerinnen und Spieler, die den Shooter bereits abgeschlossen haben, einen Spielstand laden müssen, den das Spiel kurz vor dem Ende angelegt hat.

Dadurch wird automatisch ein neu gespeichertes Spiel erstellt, mit dem ihr auf den New-Game-Plus-Modus zugreifen könnt.

Auch ein neuer Schwierigkeitsgrad wird geboten

Solltet ihr auf der Suche nach einer neuen Herausforderung sein, dann kommt ihr beim neuen Update ebenfalls auf eure Kosten. So ebnet dieses dem „There Will be Trouble“-Schwierigkeitsgrad den Weg ins Spiel. Hier fallen die Gegner noch einmal tödlicher aus als auf den bisherigen Stufen.

Nach der Installation des neuen Updates wartet „RoboCop: Rogue City“ zudem mit einem exklusiven Skin auf. Hierbei haben wir es mit einer goldenen Version der Auto-9 zu tun, die sich im New-Game-Plus-Modus freischalten lässt.

Was das neue Update sonst noch zu bieten hat, verrät euch ein Blick auf die folgende Übersicht.

Das bietet das neue Update:

Hinzugefügt: New-Game-Plus

Hinzugefügt: Eine neue Schwierigkeitsstufe „There Will be Trouble“

Hinzugefügt: Eine neue freischaltbare goldene Auto-9-Skin, verfügbar, sobald der New-Game-Plus-Modus verfügbar ist.

Hinzugefügt: Mehr Auto-9-Chips und Boards

Behoben: Der Schussmodus wurde nicht richtig zurückgesetzt, wenn Innenräume verlassen wurden.

Behoben: RoboCops rechte Hand verschwand, wenn er einen menschlichen Gegner griff, während er sie unschädlich machte.

Behoben: Die Untersuchung von gestohlenen Fahrzeugen wurde übersprungen, wenn Ben sofort den Spind öffnete.

„RoboCop: Rogue City“ erschien im November 2023 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S. Wir schlüpfen in die Rolle des kultigen Robo-Polizisten und sorgen auf den Straßen von Old Detroit für Recht und Ordnung. Fans lobten vor allem die authentische Art und Weise, wie die Entwickler von Teyon die Atmosphäre der Filme einfingen.

Nur kurz nach dem Release gab der verantwortliche Publisher Nacon bekannt, dass das Unternehmen mit „RoboCop: Rogue City“ nicht weniger als den erfolgreichsten Launch der Konzerngeschichte feierte.

Weitere Meldungen zu RoboCop: Rogue City.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren