RoboCop Rogue City: Der eiserne Cop kehrt zurück – Trailer zelebriert den Launch des Shooters

Nachdem „RoboCop: Rogue City“ in der Vergangenheit gleich mehrfach verschoben wurde, wurde der Shooter aus dem Hause Teyon („Terminator: Resistance“) heute offiziell veröffentlicht.

Passend zum Release darf ein Launch-Trailer, der uns auf das neue Abenteuer des Kult-Cops einstimmt, natürlich nicht fehlen. Dieser liefert uns nicht nur Eindrücke aus der düsteren Spielwelt. Darüber hinaus wird kurz auf die Handlung von „RoboCop: Rogue City“ eingegangen. Hinzukommen Eindrücke aus dem laufenden Spielgeschehen.

So kommt es im neuen Shooter von Teyon nicht nur auf einen schnellen Finger am Abzug an. Auch klassische Polizeiarbeit muss mitunter verrichtet werden.

Fans der originalen Filme dürfen sich im Zuge des Launch-Trailers zudem auf ein Wiedersehen mit Officer Anne Lewis und den wuchtigen ED-209 freuen.

Kritiken zeichnen ein gemischtes Bild

Auch wenn „RoboCop: Rogue City“ von den Kritikern deutlich positiver aufgenommen wurde als „Terminator: Resistance“, wartet unter dem Strich lediglich ein solider Titel. Wie aus den internationalen Reviews hervorgeht, dürfen sich Fans der Franchise auf einen Shooter freuen, mit dem die Entwickler von Treyon die Atmosphäre der Filme authentisch einfangen.

Auch die Action an sich und das Upgrade-System wissen zu gefallen. Kritik hingegen gab es für die unspektakuläre und weitestgehend vorhersehbare Geschichte. Auch kleinere Bugs, ein unausgewogener Schwierigkeitsgrad und die schwankende Performance gehören zu den angesprochenen Kritikpunkten.

Im Fall der PS5-Version wartet unter dem Strich nach etwas mehr als 30 Reviews eine Durchschnittswertung von 70 Punkten. Im Vergleich mit „Terminator: Resistance“, das Ende 2019 mit einer Durchschnittswertung von 47 Punkten abgestraft wurde, gelang Teyon also ein Schritt in die richtige Richtung.

„RoboCop: Rogue City“ ist ab sofort für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S erhältlich.

