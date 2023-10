RoboCop Rogue City: Story-Trailer liefert kurz vor dem Release neue Eindrücke

Nach mehreren Verschiebungen erscheint "RoboCop: Rogue City" in wenigen Tagen für die Konsolen und den PC. Ein frisch veröffentlichter Story-Trailer stimmt auf den nahenden Release des Shooters ein.

Nachdem der Shooter in den letzten Monaten gleich mehrfach verschoben wurde, wird „RoboCop: Rogue City“ Anfang November für den PC und die Konsolen der aktuellen Generation veröffentlicht.

Zur Einstimmung auf den nahenden Release des Shooters stellte der Publisher Nacon einen Story-Trailer zu „RoboCop: Rogue City“ bereit. In dem Trailer wird zum einen auf die Geschichte eingegangen, die nach den Geschehnissen des zweiten „RoboCop“-Films einsetzt. Zudem wartet ein Blick auf die Spielwelt und die Gegner, die euch in „Rogue City“ das Leben schwer machen.

Die Geschichte dreht sich um den ikonischen Robo-Polizisten. Dieser nimmt den Kampf gegen eine geheimnisvolle Organisation auf, die den Namen „Project Afterlife“ trägt und für den Tod und das Verschwinden von zahlreichen Zivilisten verantwortlich ist.

Abschließend greift der Story-Trailer Charaktere, Handlungsstränge und Themen auf, die die Geschichte des Shooters ausmachen.

Entwickler versprechen eine authentische Atmosphäre

Für die Entwicklung von „RoboCop: Rogue City“ ist das Studio Teyon verantwortlich, das 2019 „Terminator: Resistance“ veröffentlichte. Genau wie beim Shooter im „Terminator“-Universum wird es den Entwicklern auch bei „Rogue City“ darum gehen, die Atmosphäre der zugrunde liegenden Filme auf authentische Art und Weise in die Welt der Videospiele zu übertragen.

Uns verschlägt es auf die Straßen von Old Detroit, wo wir in der Rolle von RoboCop für Recht und Ordnung sorgen. Beim Kampf gegen das organisierte Verbrechen greift der Robo-Polizist auf unterschiedliche Waffensysteme und Gadgets zurück. Hinzukommt ein Skilltree, der es euch ermöglicht, den Protagonisten in unterschiedlichen Bereichen zu verbessern und weiterzuentwickeln.

Durch die Skills wird nicht nur RoboCops Durchschlagskraft im Kampf erhöht. Auch bei der Untersuchung von Tatorten sind die Fähigkeiten eine nicht zu unterschätzende Hilfe.

„RoboCop: Rogue City“ wird am kommenden Donnerstag, den 2. November 2023 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S veröffentlicht.

