RoboCop Rogue City: Speichergröße und Preload sind bekannt

In wenigen Tagen beginnt der Preload von „RoboCop: Rogue City“. Mit der Alex Murphy Edition erhalten Spieler und Spielerinnen 48 Stunden Vorabzugang.

Schon in der kommenden Woche erscheint mit „RoboCop: Rogue City“ ein Sci-Fi-Shooter, in dem ihr in die Rolle eines Polizisten schlüpfen dürft, der für Recht und Ordnung auf der Straße sorgt.

Dank des Teams von PlayStation Game Size wissen wir nun auch, wann der Preload des Spiels startet und wie viel Speicherplatz ihr auf eurer PS5 bereithalten müsst.

RoboCop: Rogue City hat mehrere Editionen

Um RoboCop: Rogue City auf eurer PS5 zu installieren, benötigt ihr für Version 1.001.000 einen Speicherplatz von 39,742 GB. Räumt also schon einmal eure Festplatte auf, falls ihr den Speicherbedarf aktuell nicht erfüllen könnt.

Damit ihr pünktlich zum Release das Spiel zocken könnt, könnt ihr den Titel vorab herunterladen. Je nachdem, welche Edition des Spiels ihr gekauft habt, müsst ihr euch andere Tage im Kalender markieren. Bedenkt, dass es sich dabei schon um die Winterzeiten handelt!

Standard Edition

Preload: 31. Oktober um 10:00 Uhr

Release: 2. November um 10:00 Uhr

Alex Murphy Edition

Preload: 29. Oktober um 10:00 Uhr

Release: 31. Oktober um 10:00 Uhr

Das bedeutet, dass Besitzer und Besitzerinnen der teureren Alex Murphy Edition schon dann mit dem Spielen beginnen können, wenn andere Käufer und Käuferinnen erst einmal mit dem Preload anfangen können.

Die Standard Edition gibt es aktuell für 59,99 Euro im PS5 Store. Die Alex Murphy Edition kostet 10 Euro mehr. Darin enthalten sind der Early Access, eine OCP-Flinte als Zweitwaffe, ein Beschädigter RoboCop Skin, ein Auto-9 Prototyp Skin, ein Digitales Artbook und die beiden Skins aus der Standard Edition.

„RoboCop: Rogue City“ erscheint am 2. November 2023 für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S.

Quelle: PlayStation Game Size

