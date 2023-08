RoboCop Rogue City: Release erneut verschoben und neuer Termin bestätigt

Mit „RoboCop: Rogue City“ befindet sich bei den „Terminator: Resistance“-Machern von Treyon ein First-Person-Shooter auf Basis der kultigen Action-Filme in Entwicklung.

Nachdem der Shooter zunächst für eine Veröffentlichung im März dieses Jahres vorgesehen war, räumte der verantwortliche Publisher Nacon den Entwicklern von Treyon zusätzliche Zeit für den finalen Feinschliff ein und verschob „RoboCop: Rogue City“ auf den September. Zum Leidwesen der wartenden Spielerinnen und Spieler wird es bei dieser Verzögerung allerdings nicht bleiben.

Stattdessen gab Nacon zum Wochenabschluss bekannt, dass „RoboCop: Rogue City“ ein weiteres Mal verschoben werden musste und nun für einen Release am 2. November 2023 vorgesehen ist.

Sorgt auf den Straßen von Old Detroit für Recht und Ordnung

Wie es in der offiziellen Ankündigung des First-Person-Shooters hieß, verfolgen die Entwickler von Treyon bei den Arbeiten an „RoboCop: Rogue City“ genau wie seinerzeit bei „Terminator: Resistance“ das Ziel, die grundlegende Atmosphäre der Filmvorlage einzufangen und auf die vielen kleine Details zu achten, die ein Videospiel zu einem bekannten Film auszeichnen sollten.

In „RoboCop: Rogue City“ übernehmt ihr die Kontrolle über den ikonischen Robo-Polizisten und findet euch auf den Straßen von Old Detroit wieder, die in Chaos und Kriminalität versinken. Ihr steht vor der Aufgabe, in Old Detroit für Recht und Ordnung zu sorgen und greift dabei sowohl auf die bekannte Auto-9 aus den Filmen als auch weitere Gadgets und die jahrelang Erfahrung von RoboCop im Kampf gegen das Verbrechen zurück.

Anbei der neueste Trailer zu „RoboCop: Rogue City“, der in dieser Woche veröffentlicht wurde und uns einen Eindruck von dem vermittelt, was uns in der Videospielumsetzung der beliebten Action-Filme spielerisch wie thematisch erwartet.

„RoboCop: Rogue City“ befindet sich für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S in Entwicklung.

