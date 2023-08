RoboCop Rogue City: Reichlich Action im Trailer & neues Gameplay zum Shooter

Vor mehr als zwei Jahren kündigte der Publisher Nacon mit „RoboCop: Rogue City“ einen First-Person-Shooter auf Basis des beliebten Action-Films an, der bei den „Terminator: Resistance“-Machern von Treyon entsteht.

Passend zur nahenden Veröffentlichung des Shooters im nächsten Monat nutzten die beiden Studios die Future Games Show 2023, um den wartenden Spielerinnen und Spielern einen neuen Trailer zu „RoboCop: Rogue City“ zu präsentieren. In diesem wird zum einen auf die Geschichte und die wichtigsten Charaktere eingegangen.

Zudem vermittelt uns der neue Trailer einen Eindruck von der Action und den Schusswechseln, die im neuen Werk von Treyon auf uns warten. Ergänzend zu dem besagten Trailer steht ein weiteres Video zur Ansicht bereit, das 16 Minuten Gameplay zeigt.

Verschiebung soll zu einem besseren Spiel führen

Nachdem „RoboCop: Rogue City“ zunächst für einen Release im Juni dieses Jahres vorgesehen war, gaben Nacon und Treyon im März bekannt, dass die Veröffentlichung des Shooters auf den September verschoben wurde. Die zusätzliche Entwicklungszeit wird laut den Verantwortlichen zu einer optimierten Nutzererfahrung und somit einem besseren Spiel führen.

Thematisch orientiert sich „RoboCop: Rogue City“ an den beliebten Filmen aus den 1980er beziehungsweise 1990er Jahren und versetzt euch in der Rolle von RoboCop auf die Straßen von Old Detroit, auf denen ihr für Recht und Ordnung sorgen müsst. Ausgerüstet mit der ikonischen Auto-9, der fabrikmäßig hergestellten Stärke, seiner jahrelangen Erfahrung bei der Polizei und einer Vielzahl an unterschiedlichen Gadgets nimmt der Cop den Kampf gegen das organisierte Verbrechen auf.

Genau wie bei den Arbeiten an „Terminator: Resistance“ geht es den Entwicklern von Treyon laut eigenen Angaben auch bei „RoboCop: Rogue City“ darum, ein Videospiel abzuliefern, das sich hinsichtlich der Atmosphäre und dem Setting möglichst nah an der Filmvorlage orientiert.

„RoboCop: Rogue City“ soll im September 2023 für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S erscheinen.

