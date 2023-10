RoboCop Rogue City: Gameplay-Video zeigt die ersten 22 Minuten des Shooters

In dieser Woche veröffentlichten Nacon und die Entwickler von Treyon („Terminator: Resistance“) auf Steam eine kostenlose Demo zum in Kürze erscheinenden Shooter „RoboCop: Rogue City“.

Auf Basis der besagten Demo stellten die Kollegen von GameSpot ein umfangreiches Gameplay-Video bereit, das uns einen Blick auf die ersten 22 Minuten von „RoboCop: Rogue City“ ermöglicht. Zu sehen sind die Einführung in die Geschichte sowie eine Mission, in der sich RoboCop einer Gruppe von Kriminellen stellt und diese in die Schranken weist.

Wie die Spielszenen verdeutlichen, ging es den Entwicklern bei den Arbeiten an „RoboCop: Rogue City“ genau wie bei „Terminator: Resistance“ darum, die Atmosphäre der Filmvorlage möglichst authentisch einzufangen.

Ein Robo-Polizist sorgt für Recht und Ordnung

Nicht nur hinsichtlich der Atmosphäre wird sich der Shooter an den beliebten Action-Filmen orientieren. Auch diverse bekannte Schauplätze werden ein Comeback feiern. Darunter die Straßen von Old Detroit, die in Chaos und Kriminalität versinken. In der Rolle des ikonischen Robo-Polizisten stehen wir in „RoboCop: Rogue City“ vor der Aufgabe, wieder für Recht und Ordnung zu sorgen.

Um uns im Kampf mit dem organisierten Verbrechen behaupten zu können, greifen wir im neuesten Shooter von Treyon sowohl auf die aus den Filmen bekannte Auto-9 als auch weitere Gadgets zurück, die bei den Auseinandersetzungen mit den zahlreichen Widersachern von nicht zu unterschätzendem Wert sind.

Im Verlauf der Kampagne wird es zudem darauf ankommen, die unschuldigen Zivilisten von Old Detroit zu schützen und die Gesetze der Stadt zu wahren.

Nach einer weiteren Verschiebung, die von den Entwicklern von Treyon für den finalen Feinschliff genutzt wird, wird „RoboCop: Rogue City“ am 2. November 2023 für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S veröffentlicht.

