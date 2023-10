RoboCop Rogue City: Reichlich Ärger und blutige Action im neuen Gameplay-Trailer

Kurz vor dem Release zeigt sich der Shooter "RoboCop: Rogue City" in einem neuen Gameplay-Trailer. Dieser verspricht reichlich Ärger und blutige Action auf den Straßen von Old Detroit.

Im Zuge des gestrigen Xbox-Streams zu kommenden Third-Party-Titeln war auch der Publisher Nacon mit von der Partie und stellte einen neuen Gameplay-Trailer zu „RoboCop: Rogue City“ bereit.

Der besagte Trailer wurde mit dem Namen „It Seems There Will Be Trouble“ versehen und macht so bereits deutlich, was auf den Straßen von Old Detroit geboten wird: Reichlich Ärger und Action. Neben dem Protagonisten RoboCop und allerlei Ganoven hat in dem neuen Trailer auch der wuchtige ED-209 seinen Auftritt.

„Willkommen in Detroit: Das Verbrechen wuchert, während die Stadt am Rande des Verfalls liegt. Menschen kämpfen um Krümel, während andere ein luxuriöses Leben führen“, heißt es in der offiziellen Beschreibung des neuen Trailers.

„Die Kontrolle über das Detroit Police Department wurde in dem Bemühen, die Ordnung wiederherzustellen, dem Omni Consumer Products Konzern übertragen. Du bist die Lösung, RoboCop, ein Cyborg, der damit beauftragt ist, die Stadt zu schützen.“

Entwickler versprechen eine authentische Atmosphäre

Für die Entwicklung von „RoboCop: Rogue City“ ist das Studio Teyon verantwortlich. Das Ziel des Studios besteht unter anderem darin, die Atmosphäre der Filme auf authentische Weise in die Welt der Videospiele zu übertragen. Genau wie in den Filmen schlüpfen wir in die Rolle von RoboCop und machen uns daran, auf den Straßen von Old Detroit für Recht und Ordnung zu sorgen.

Um uns im Kampf gegen das organisierte Verbrechen behaupten zu können, greifen wir auf bekannte Waffen wie die Auto-9 zurück. Darüber hinaus nutzen wir unterschiedliche Gadgets, die im Kampf gegen das organisierte Verbrechen eine nicht zu unterschätzende Hilfe sind.

Abseits der Action stehen wir vor der Aufgabe, die unschuldigen Zivilisten von Old Detroit zu beschützen.

„RoboCop: Rogue City“ erscheint am 2. November 2023 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S.

