RoboCop Rogue City: Neues Update behebt zahlreiche Absturzursachen und mehr

Wie der Publisher Nacon bekannt gab, steht ab sofort ein neues Update zu „RoboCop: Rogue City“ bereit. Nachdem im letzten Patch diverse Fehler und Exploits behoben wurden, dreht sich im aktuellen Update alles um die Abstürze, mit denen „RoboCop: Rogue City“ auf allen Plattformen zu kämpfen hatte.

Wie der offizielle Changelog verrät, schafft der neue Patch nicht weniger als 22 Absturzursachen aus der Welt. In welchem Zusammenhang die Abstürze auftraten, verrät der überschaubare Changelog leider nicht.

Darüber hinaus nahmen die Entwickler von Teyon kleinere Anpassungen an den Umgebungen vor und besserten im Bereich der Lokalisierung nach.

Genau wie bei der Veröffentlichung des letzten Updates setzt sich ein großer Teil der Community auch dieses Mal für einen New-Game-Plus-Modus ein. Ob dieser mit einem der nächsten Updates den Weg ins Spiel findet, verriet Teyon bislang leider nicht.

Wie der verantwortliche Publisher Nacon kürzlich bekannt gab, feierte das Unternehmen mit „RoboCop: Rogue City“ nicht weniger als den bisher erfolgreichsten Launch der Unternehmensgeschichte. Laut Nacon wurde der Shooter in den ersten zwei Wochen nach dem Release von 435.000 Spielerinnen und Spielern gespielt.

Hinzukamen 2,7 Millionen Spielsitzungen und mehr als 90 Prozent positive Nutzer-Reviews auf Steam. „RoboCop: Rogue City hat unsere Erwartungen übertroffen und stellt in der Unternehmensgeschichte von Nacon einen Meilenstein dar. Wir sind wirklich stolz darauf, dass wir mit Studio Teyon an diesem Spiel arbeiten konnten, das von und für RoboCop-Fans entwickelt wurde“, so Nacon weiter.

In „RoboCop: Rogue City“ schlüpfen wir in die Rolle des eisernen Kult-Cops und sorgen auf den Straßen von Old Detroit für Recht und Ordnung. Besonders großen Wert legten die Entwickler von Teyon auf die Atmosphäre des Shooters, mit der die Stimmung der Filme eingefangen werden sollte.

„RoboCop: Rogue City“ ist für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S erhältlich.

Greetings everyone,

We’ve just pushed a new patch, fixing crashes and other issues.

All platforms:

▪️ Fixed 22 crashes

▪️ Minor environmental fixes

▪️ Localization updates

PC only:

▪️ You can now choose the reflection method between Lumen and Screen Space Reflection.

▪️…

— RoboCop: Rogue City – OUT NOW (@RoboCopRC) November 27, 2023