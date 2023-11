RoboCop Rogue City: Nacon feiert den erfolgreichsten Launch seiner Geschichte

Mit dem First-Person-Shooter „RoboCop: Rogue City“ veröffentlichte Nacon Anfang des Monats den neuesten Titel der „Terminator: Resistance“-Macher von Teyon.

Wie der Publisher in einer aktuellen Pressemitteilung bekannt gab, sorgte „RoboCop: Rogue City“ für nicht weniger als den erfolgreichsten Launch in Nacons Unternehmensgeschichte. In den ersten zwei Wochen nach seiner Veröffentlichung wurde der Shooter demnach von mehr als 435.000 Spielerinnen und Spielern gespielt.

Diese brachten es in den ersten zwei Wochen nicht nur auf 2,7 Millionen aktive Spielsitzungen. Darüber hinaus fiel das Feedback der Community laut Nacon ungemein positiv aus. Unter den mehr als 3.100 Nutzer-Reviews auf Steam befinden sich laut Nacon 92 Prozent positive Bewertungen.

Ein Blick auf Valves Gaming- und Vertriebsplattform bestätigt das Ganze. Hier erhielt „RoboCop: Rogue City“ von der Community die Einschätzung „Sehr positiv“.

Damit wird der Shooter von den Spielerinnen und Spielern wohlwollender aufgenommen als von der Fachpresse. Der Wertungsschnitt von „RoboCop: Rogue City“ auf Metacritic liegt je nach Plattform zwischen 72 (PS5) und 75 Punkten (PC).

Trailer zelebriert den Erfolg des Shooters

„RoboCop: Rogue City hat unsere Erwartungen übertroffen und stellt in der Unternehmensgeschichte von Nacon einen Meilenstein dar. Wir sind wirklich stolz darauf, dass wir mit Studio Teyon an diesem Spiel arbeiten konnten, das von und für RoboCop-Fans entwickelt wurde“, führte der Publisher aus.

„Wir möchten uns auch bei MGM für das Vertrauen bedanken, das sie uns während dieser Zusammenarbeit entgegengebracht haben, sowie bei allen Spielern, die dazu beigetragen haben, dass diese Veröffentlichung ein so großer Erfolg geworden ist“, führte der Publisher aus.

Um den erfolgreichen Start von „RoboCop: Rogue City“ zu feiern, stellten Nacon und Teyon einen Accolades-Trailer bereit. Dieser liefert neben Eindrücken aus dem Spielgeschehen ausgewählte Zitate der internationalen Spielepresse.

„RoboCop: Rogue City“ ist für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S erhältlich. Wir übernehmen die Kontrolle über den ikonischen Robo-Polizisten und sorgen auf den Straßen von Old Detroit für Recht und Ordnung.

