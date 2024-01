Nacon: Es gibt einfach zu viele Spiele, meint der Publisher

In einem Interview sprach Nacons Head of Publishing Benoit Clerc über die aktuelle Entwicklung der Videospielindustrie. Laut Nacon ist es vor allem die hohe Anzahl an verfügbaren Spielen, die sich langsam kritisch auswirke.

Der eine oder andere unter euch dürfte es kennen: Dank der regelmäßigen Sales wird der Pile of Shame immer größer, teilweise erscheinen in Abständen von wenigen Wochen mehrere Highlights und Abo-Angebote wie PlayStation Plus tun ihr übriges.

Die Folge: Die Spiele nehmen Überhand und es fällt mitunter schwer, sich für den nächsten Titel seiner Wahl zu entscheiden. Eine Problematik, die auch die Verantwortlichen von Nacon zur Kenntnis genommen haben. Wie Benoit Clerc, der CEO von Nacons Publishing-Abteilung, im Interview mit Gamesindustry.biz anmerkte, gibt es seiner Meinung nach einfach viel zu viele Spiele.

Dies führt heutzutage nicht nur dazu, dass die Spielerinnen und Spieler nicht mehr in der Lage sind, die Spieleflut zu bewältigen. Gleichzeitig kämpfen vor allem kleinere Entwickler und Publisher damit, eine passende Lücke für ihre Spiele zu finden, um nicht gegen namhafte Triple-A-Blockbuster antreten zu müssen.

„Heutzutage sind einfach zu viele Spiele auf dem Markt“, so Clerc. „Wir sehen heute die Ergebnisse der Investitionen nach der Pandemie, als der Markt platzte und jedes Spiel viel Geld einbrachte. Daher wurden viele Investitionen getätigt.“

Nacon sucht sich eigene Nischen

„Das ist zwei oder drei Jahre her. Also wurden die Spiele, die wir jetzt auf dem Markt sehen, in dieser Zeit finanziert. Es gibt einfach zu viele, als dass die Kunden sie alle spielen könnten“, führte Clerc aus. „Wenn man in manchen Tagen einen Blick auf Steam wirft, dann werden an einem Tag 50 bis 60 Spiele veröffentlicht.“

Um in dieser Masse an Spielen nicht unterzugehen und großen Triple-A-Produktionen aus dem Weg zu gehen, geht es Nacon laut Clerc darum, bestimmte Nischen zu besetzen. Zuletzt gelang dem Unternehmen dies mit „RoboCop: Rogue City“, das nicht weniger als den erfolgreichsten Launch in Nacons Firmengeschichte markierte.

Bezüglich des Drucks, den sich Indie-Studios und kleinere Entwickler beziehungsweise Publisher ausgesetzt sehen, ergänzte Clerc: „Es besteht tatsächlich Druck seitens des Marktes, da die Standards in Bezug auf Produktionswerte, Dauer des Spielerlebnisses und das Wissen unserer Kunden über unser Medium steigen.“

„Und unsere Branche wartet auf Innovation. Daher müssen wir mehr investieren als in der Vergangenheit, wie es bei jedem anderen mittelgroßen Publisher der Fall ist“, heißt es abschließend.

Quelle: GameIndustry.biz

