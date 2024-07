Call of Duty Modern Warfare 3: Kommt ein Event mit Deadpool & Wolverine?

“Call of Duty” hat sich in den vergangenen Jahren stark gewandelt und an Spiele wie “Fortnite” angenähert. Der neuste Datenleak lässt den Schluss zu, dass diese Wandlung weiter vorangetrieben werden soll.

“Call of Duty”-Dataminer möchten Hinweise auf ein unangekündigtes “Deadpool & Wolverine”-Event entdeckt haben. Es soll den Marvel-Film in die Shooter ”Modern Warfare 3″ und “Warzone” bringen.

Videoclips zeigen einschlägige Animationen

Leaks und Datamining haben in der “Call of Duty”-Geschichte eine lange Tradition und kommen offiziellen Ankündigungen häufig zuvor. Auch die vorherigen Crossover zu “Fallout”, “Gundam” und “Warhammer 40.000” wurden auf diese Weise enthüllt.

Der Dataminer “crashfty” konnte wiederum Hinweise auf neue Bewegungselemente entdecken, die deutlich von den Finishing Moves inspiriert zu sein scheinen, die Ryan Reynolds als Deadpool ausführt.

Zu sehen sind sie in einem Tweet, der sich aus mehreren Videoclips zusammensetzt. In einer Animation etwa winkt der Charakter nach der Tötung sarkastisch, was an den Stil von Deadpool erinnert.

Es gibt bislang keine Hinweise auf Wolverine-Exekutionen oder -Skins. Jedoch ist mit dem Kinostart des Films “Deadpool & Wolverine” am 24./26. Juli 2024 davon auszugehen, dass es sich um eine Kooperation handelt, die weit mehr als nur Deadpool in das Spiel bringt.

Wann ist mit der Freischaltung zu rechnen? Sollten die “Deadpool & Wolverine”-Inhalte tatsächlich geplant sein, klingt das nächste saisonale Update von “Call of Duty” als der beste Zeitpunkt für die Einführung, da es ungefähr zeitgleich mit der Veröffentlichung des Films zum Download bereitgestellt wird.

Wie geht es mit Call of Duty weiter?

Zumindest die Tage von “Call of Duty Modern Warfare 3” sind gezählt, da mit “Black Ops 6” bereits der nächste Teil der gewinnträchtigen Marke in den Startlöchern steht. Der Shooter erscheint am 25. Oktober 2024 für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC.

Vor dem Launch können Vorbesteller an einer Beta teilnehmen und die Multiplayer-Modi vor dem finalen Launch ausgiebig testen. Eine Übersicht über die einzelnen Editionen und Preise halten wir in der verlinkten Meldung bereit.

