Call of Duty: Fallout-Crossover startet in dieser Woche mit Bundle und Event

"Call of Duty" und "Fallout" treffen ab dieser Woche aufeinander. Im Rahmen eines Cossover-Events bekommen Spieler von "Call of Duty: Warzone", "Modern Warfare 3" und "Warzone Mobile" einschlägige Inhalte.

Im vergangenen Mai gab es Anzeichen, dass “Call of Duty” und “Fallout” gemeinsame Sache machen. Tatsächlich wurde ein solches Crossover in dieser Woche von Activision angekündigt. Schon morgen geht es los.

Der Publisher hinter der erfolgreichen Shooter-Reihe hat bestätigt, dass am Donnerstag vier bewaffnete Ausbrecher aus Vault 141 ein Teil von “Call of Duty: Warzone”, “Modern Warfare 3” und “Warzone Mobile” werden.

Waffenpläne, Sticker und weitere Fallout-Inhalte

Das Crossover wird mit dem “Fallout Vault Dweller”-Bundle realisiert. Es enthält thematisch abgestimmte Waffenbaupläne – darunter einen für die „Vault-Tec-Testsieger“-M16 sowie ein HRM-9-Exemplar namens „Atomarer Desintegrator“. Jede Waffe enthält zwei Aftermarket-Teile, die sie in der Hitze des Gefechts noch nützlicher machen.

Die volle Liste der im „Fallout Vault Dweller“-Bundle enthaltenen Inhalte:

Vier „Vault 141“-Operator-Skins

„Atomarer Desintegrator“-HRM 9-Waffenbauplan

„Vault-Tec-Testsieger“-M16-Waffenbauplan

Talismane „Packen wir’s!“ und „Fatman“

„Wasteland Workshop“-Visitenkarte

Großes Dekor „Du bist S.P.E.C.I.A.L.“

„Vault-Tec-Technikerin“-Emblem

„Nuka-Cola-Astronautin“-Sticker

Sechs Ladebildschirme: „Nuka-Cola“, „Bitte warten …“, „Reise der Überlebenden“, „Sanctuary Hills“, „Vault 141“ und „Wiederherstellung der Demokratie“

Vault-Bewohner-Event soll die Demokratie wiederherstellen

Im Rahmen der Kooperation zwischen “Call of Duty” und “Fallout” können Spieler an einer speziellen Veranstaltung teilnehmen.

Beim sogenannten “Fallout: Vault-Bewohner“-Event gilt es, im Mehrspieler, in Zombies und “Call of Duty: Warzone” bestimmte Herausforderungen zu meistern. Dabei sorgen die Vault-Bewohner-Skins für einen zusätzlichen XP-Schub.

Zugleich verdienen Spieler zum Thema passende Cosmetics, darunter das große Dekor „Republik Neukalifornien“, das Embelm „Nuka-Cola-Kronkorken“, den „Slocums Joe“-Sticker„, einen “Nuka-Cola„-Talisman und die “Nuka-Cola Quantum„-Waffentarnung.

Das „Fallout: Vault-Bewohner“-Event beginnt am 20. Juni 2024 um 19 Uhr und endet am 26. Juni 2024 um 17 Uhr.

Auch das nächste “Call of Duty” befindet sich in den Startlöchern: “Black Ops 6” erscheint am 25. Oktober 2024 für Konsolen, darunter die Last-Gen-Hardware, sowie PC. In welchen Editionen der Shooter vorbestellt werden kann, verrät die hier verlinkte Übersicht.

