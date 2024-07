Fallout 76: Lange gewünschtes Feature könnte vor der Fertigstellung stehen

Sowohl im ersten „Fallout“ aus dem Jahr 1997 als auch „Fallout 4“ wurde es den Spielerinnen und Spielern ermöglicht, das Ödland mit einem tierischen Begleiter zu durchstreifen.

Bereits im Jahr 2021 deutete Bethesda Softworks an, dass die tierischen Begleiter zu den Features gehören, die irgendwann den Weg in den Online-Titel „Fallout 76“ finden. Nachdem es um dieses Thema in den letzten Jahren recht still wurde, könnte das Pet-System nun endlich vor seiner Fertigstellung stehen.

Dies berichtet zumindest der Dataminer „SugarBombsRads“, der in den Daten von „Fallout 76“ entsprechende Hinweise und Grafiken entdeckt haben möchte.

Ein Pet-System für unterschiedliche Haustiere?

Laut „SugarBombsRads“ beziehen sich die Hinweise im aktuellen Quellcode von „Fallout 76“ auf ein Tutorial-System für C.A.M.P.-Haustiere. Zudem entdeckte der Dataminer laut eigenen Angaben mehrere Symbole für Haustiere, was laut ihm auf ein Haustier-System hindeutet, das deutlich umfangreicher ausfällt als die zähmbaren Mobs, die bereits ein Bestandteil von „Fallout 76“ sind.

Derzeit ist es in „Fallout 76“ lediglich möglich, Mobs zu zähmen, die anschließend um eure Basis herumwandern. Da wir es hier allerdings nur mit Mobs zu tun haben, sind diese nicht permanenter Natur und können durch allerlei Gefahren das Zeitliche segnen. Sollten sich die Gerüchte um das Haustier-System bewahrheiten, dürfte dieses deutlich umfangreicher ausfallen.

Eine offizielle Stellungnahme oder gar Ankündigung seitens Bethesda Softworks steht allerdings noch aus.

Todd Howard verspricht eine langfristige Unterstützung

In einem kürzlich geführten Interview sprach Bethesdas Todd Howard über die Zukunft von „Fallout 76“. Wie Howard versprach, soll der Online-Titel auch in den nächsten Jahren weiter mit Updates und neuen Inhalten unterstützt werden.

Im Optimalfall sogar bis zum Release von „Fallout 5“, bei dem weiterhin unklar ist, wann wir mit dem Release rechnen dürfen.

„Man sieht es, wenn Fallout 4 auf Platz eins der Charts kommt und 76 direkt dahinter. Die Logik würde sagen, dass es eine gewisse Kannibalisierung zwischen den beiden gibt. Aber in der Praxis viel, viel weniger, als wir dachten. Wenn es ein weiteres Fallout gibt, ein klassisches Einzelspielerspiel, erwarte ich, dass 76 genauso gesund ist wie heute“, so Howard weiter.

„Fallout 76“ ist für den PC, die PS4, die PS5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich.

