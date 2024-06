Fallout 5: Es ist Geduld gefragt – Todd Howard fühlt sich nicht gehetzt

Spätestens durch den Erfolg der TV-Serie ist „Fallout“ derzeit wieder in aller Munde. Dabei ließ die TV-Serie in den letzten Monaten nicht nur die Verkaufszahlen der diversen älteren „Fallout“-Titel steigen.

Gleichzeitig wurde natürlich der Ruf nach einem Nachfolger beziehungsweise „Fallout 5“ laut. Nachdem Bethesda Softworks in der Vergangenheit bereits mehrfach einräumte, dass „Fallout 5“ noch mehrere Jahre auf sich warten lassen wird, äußerte sich Game Director Todd Howard im Interview mit „MrMattyPlays“ ähnlich.

Zunächst wies Howard darauf hin, dass sich „Fallout“ selten größerer Beliebtheit erfreute, als es aktuell der Fall ist. Eine Entwicklung, die er in erster Linie auf den Erfolg der TV-Serie zurückführt.

Howard und sein Team möchten nichts überstürzen

Zur Zukunft der „Fallout“-Reihe und kommender Titel führte Howard aus: „Bezüglich zukünftiger Fallout-Spiele kann ich derzeit natürlich nichts Konkretes sagen. Aber ich würde sagen, dass wir uns nicht hetzen lassen oder das Gefühl haben, schnell etwas herausbringen zu müssen, das sich von der Arbeit, die wir in Fallout 76 leisten, unterscheidet.“

„Wir haben nicht das Gefühl, dass wir dabei irgendeine Eile an den Tag legen müssen. Zurzeit füllt die Fallout-TV-Serie eine bestimmte Nische in Bezug auf das Franchise und das Erzählen der Geschichten aus“, ergänzte Howard. „Ich verstehe das Verlangen nach einem neuen, traditionellen Einzelspieler-Titel voll und ganz. Solche Dinge brauchen aber Zeit.“

„Ich denke auch, es ist nicht schlecht, wenn die Leute etwas vermissen. Wir wollen einfach, dass es richtig gemacht wird und sicherstellen, dass alles, was wir in einem Franchise tun, sei es Elder Scrolls oder Fallout oder jetzt Starfield, zu bedeutungsvollen Momenten für alle wird, die diese Franchises genauso lieben wie wir“, so der Game Director abschließend.

Release weit entfernt – Setting dürfte feststehen

Während der Release von „Fallout 5“ noch in weiter Ferne liegt, dürfte zumindest das Setting des kommenden Ablegers feststehen. Wie Todd Howard in einem Anfang Mai geführten Interview verriet, wird es seinem Team nämlich auch zukünftig darum gehen, Geschichten zu erzählen, die in den USA angesiedelt sind.

„Meine Ansicht ist, dass ein Teil des Fallout-Charakters in der amerikanischen Naivität liegt. Deshalb ist es für uns in Ordnung, diese anderen Bereiche anzuerkennen. Aber unser Plan sieht so aus, dass wir weiterhin in den USA bleiben“, so Howard.

Offen ist hingegen noch, für welche Plattformen „Fallout 5“ erscheint. Da sich Microsoft zuletzt anderen Plattformen öffnete und kommende Titel bestehender Marken wie beispielsweise „Doom“ für die PS5 bestätigte, könnte auch das nächste „Fallout“ für eine PlayStation-Plattform erscheinen.

Spruchreif ist dahingehend aber noch nichts.

