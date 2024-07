PS5 & PS4: Shooter, Kämpfe und Traktoren sorgen für die meisten Vorbestellungen

In den nächsten Tagen wird Sony Interactive Entertainment die PSN-Charts für Juni 2024 herausgeben und damit verraten, welche Spiele am häufigsten für PS5, PS4 und PS VR2 heruntergeladen wurden. Zunächst müssen wir uns mit den derzeit am häufigsten vorbestellten Spielen im PlayStation-Store begnügen.

“Call of Duty: Black Ops 6” konnte wie schon in der Vorwoche die meisten Vorbesteller mobilisieren. Der Spitzenplatz der „meistverkauften Vorbestellungen“ im PlayStation-Store ging an die Vault-Edition, die mit 109,99 Euro recht kostspielig ist. Die Standardversion kostet 30 Euro weniger und schnappte sich Rang 2. Vorbesteller dürfen früher in die Beta einsteigen, was ein Kaufanreiz sein könnte.

Auch “Dragon Ball: Sparking! Zero“ ist derzeit gefragt. Die Ultimate-Edition ist das dritte Spiel auf dem Treppchen. Hier lockt unter anderem ein dreitägiger Early Access.

PlayStation-Spieler stehen auf große Maschinen

Offenbar gibt es auch auf den PlayStation-Konsolen viele Leute, die sich gern auf einen Traktor und dergleichen schwingen und virtuelle Felder bearbeiten. Direkt nach den anfangs genannten Spielen folgen zwei Editionen des “Landwirtschafts-Simulator 25”. Die Standardversion mit einem Preis von 59,99 Euro positionierte sich dabei vor dem Year-1-Bundle, das mit 89,99 Euro zu Buche schlägt. Erst in der vergangenen Woche berichtete PLAY3.DE über Gameplay-Eindrücke.

Das “EA Sports MVP-Bundle” hat sich in dieser Woche noch weiter nach vorn gekämpft. Enthalten sind die Deluxe-Editions von “Madden NFL 25” und “College Football 25”. Dafür zahlen Kunden schlappe 159,99 Euro. Und auch Ubisoft ist mit zwei Spielen und mehreren Editionen in der Top 20 vertreten. Gleiches gilt für “Astro Bot”.

Nachfolgend die heutige Rangliste der “meistverkauften Vorbestellungen” im PlayStation-Store:

Call of Duty: Black Ops 6 – Vault Edition €109,99 Call of Duty: Black Ops 6 – Cross-Gen-Bundle €79,99 Dragon Ball: Sparking! Zero Ultimate Edition €119,99 Landwirtschafts-Simulator 25 €59,99 Landwirtschafts-Simulator 25 – Year 1 Bundle €89,99 EA Sports MVP-Bundle €159,99 Black Myth: Wukong Digital Deluxe Edition €79,99 Assassin’s Creed Shadows Ultimate Edition €129,99 Star Wars Outlaws Ultimate Edition €139,99 Dragon Ball: Sparking! Zero €79,99 EA Sports College Football 25 Standard Edition €79,99 Astro Bot Digital Deluxe Edition €79,99 Star Wars Outlaws Gold-Edition €119,99 EA Sports College Football 25 Deluxe Edition €109,99 Star Wars Outlaws €79,99 Black Myth: Wukong €69,99 Test Drive Unlimited Solar Crown – Gold Edition €89,99 Astro Bot €69,99 Die Sims 4 Verliebt-Erweiterungspack €39,99 Assassin’s Creed Shadows €79,99

Ein klarer Hinweis darauf, wie erfolgreich die Spiele nach dem Launch werden, liefern die Charts nicht. Wie gefragt die jüngst veröffentlichten Spiele im PlayStation-Store sind, erfahren wir mit den Juni-Charts, die in Kürze folgen sollte.

Weitere Meldungen zu Playstation Store.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren