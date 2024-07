The First Descendant: Update 1.05 liefert bessere Performance auf der PS5 & mehr – Changelog

The First Descendant:

Ab sofort steht das Update 1.05 zum kürzlich veröffentlichten Loot-Shooter "The First Descendant" zum Download bereit. Wie sich dem Changelog entnehmen lässt, optimiert das Update unter anderem die Performance auf der PS5.

Zum Launch in der letzten Woche hatte Nexons Loot-Shooter „The First Descendant“ mit diversen technischen Problemen zu kämpfen. Zu diesen gehörten Fehler bei den Ingame-Käufen und eine schwankende Framerate auf der PS5.

Wie Nexon bekannt gab, steht auf allen Plattformen ab sofort das Update 1.05 zum Download bereit. Aus dem offiziellen Changelog geht hervor, dass sich die Entwickler zum einen der Framerate auf der PS5 annahmen. Laut Nexon waren die Einbrüche der Framerate auf diverse Faktoren zurückzuführen, die mit dem neuen Update behoben wurden.

Welche Fehlerbehebungen und Optimierungen sonst noch warten, verrät euch der offizielle Changelog.

Plattform und System:

Das Problem wurde behoben, bei dem die Lautstärke des Logosounds beim Starten des Spiels zu hoch war.

Server- und Client-Stabilisierungen wurden durchgeführt.

(PS5) Unbeabsichtigte Faktoren, die die Performenace beeinträchtigten, wurden entfernt.

(PS5, XSX) Das Problem wurde behoben, bei dem das FSR-Upscaling nicht richtig funktionierte.

Inhaltsverbesserungen:

Die Erholungszeiten von Rückstoß und Niederschlag wurden um das 1,5-fache beschleunigt.

Die maximale Nutzung der Eterllick-Schildfähigkeit pro Phase wurde von 2 Mal auf 1 Mal reduziert.

Fehlerbehebungen:

(1) UI/UX:

Das Problem wurde behoben, bei dem die Zurück-Taste nach dem Schließen des „Kapazität überschritten“-Popups im Modul-Verbesserungs-UI nicht funktionierte.

(2) Nachkomme:

(XB1) Das Problem wurde behoben, bei dem die Köpfe anderer Spieler, die Skins trugen, zeitweise nicht angezeigt wurden.

(3) Modul:

Das Problem wurde behoben, bei dem die „Skill Power Modifier“-Nummer nach der Stufe-5-Verbesserung des „Lethal Infection“-Moduls nicht korrekt angewendet wurde.

Das Problem wurde behoben, bei dem die ultimative Modul-Abwurfanimation verwendet wurde, wenn das normale Modul „High-Power Rounds Capacity Increase“ abgeworfen wurde.

(4) Feld:

Das Problem wurde behoben, bei dem Zerstörungsanimationen von Objekten im Strategischen Außenposten nicht angezeigt wurden.

Das Problem wurde behoben, bei dem der Name und die Beschreibung des NPC Dominique in der Hagios-Region falsch angezeigt wurden.

(5) Ausrüstung:

Das Problem wurde behoben, bei dem die Ultimativen Waffe „Restored Relic“ den „Ancient Fire“-Statuseffekt nicht anwendete.

Der Tooltip-Fehler für die Feuerfähigkeitskraft des „Active Volcano“-External Components 2-Set-Effekts wurde behoben.

Der Tooltip-Fehler für den Schwachstellen-Schaden des „Frozen Heart“-External Components wurde behoben.

„The First Descendant“ ist für den PC, die PS4, die PS5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich. Der neue Titel aus dem Hause Nexon wurde in Form eines Free2Play-Shooters veröffentlicht, der sich über Battle-Pässe und Ingame-Käufe finanziert.

Weitere Details und die Möglichkeit, dem Shooter eine Chance zu geben, findet ihr im PlayStation Store.

