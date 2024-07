The First Descendant: PS5-Version unspielbar? Spieler greifen auf eine Notlösung zurück

The First Descendant:

In den vergangenen Stunden klagten Spielerinnen und Spieler auf der PS5 über die schwankende Performance des Loot-Shooters "The First Descendant". Um diese zu umgehen, griff ein Teil der Community auf eine Notlösung zurück.

Am heutigen Dienstag brachte der Publisher Nexon den ambitionierten Loot-Shooter „The First Descendant“ auf den Konsolen und dem PC an den Start.

Wie bei großen Online-Titeln mittlerweile leider üblich, startete auch „The First Descendant“ mit diversen Fehlern. Zum einen klagten die Spielerinnen und Spieler auf allen Plattformen über Probleme mit den Mikrotransaktionen beziehungsweise Ingame-Käufen. Für Unmut sorgt zum Launch zudem die Performance des Shooters auf der PS5.

So kämpft „The First Descendant“ auf der PS5 mit diversen Problemen wie einer instabilen Framerate, die sich laut den Betroffenen in „massiven FPS-Drops“ bemerkbar macht. Teilweise soll sich die Framerate im Bereich von 15 bis 20 FPS bewegen.

Shooter laut Usern unspielbar

Wie mehrere Nutzerinnen und Nutzer auf Plattformen wie Reddit oder X (ehemals Twitter) angeben, ist der Shooter aufgrund der schwankenden Framerate auf der PS5 mitunter unspielbar. Um die Probleme zu umgehen und „The First Descendant“ mit einer weitestgehend stabilen Framerate zu spielen, griff ein Teil der Betroffenen auf einen Plan B zurück.

So entschieden sich die Spielerinnen und Spieler kurzerhand dazu, die PS5-Version zu löschen und stattdessen die PS4-Fassung von „The First Descendant“ zu installieren. Optisch fällt der Shooter auf Sonys alter Konsole zwar nicht ganz so imposant aus. Punktet im Vergleich mit der PS5-Version aktuell allerdings mit einer deutlich besseren beziehungsweise stabileren Performance.

Da der neue Shooter aus dem Hause Nexon die Cross-Progression unterstützt, können errungene Fortschritte und Inhalte von der PS4 auf die PS5 übertragen werden.

Ein weiterer möglicher Workaround

Neben der Möglichkeit, erst einmal auf die PS4-Fassung zurückzugreifen, nennt die Community einen weiteren möglichen Workaround, der zumindest ein wenig Abhilfe schafft.

Die Rede ist von der Möglichkeit, die Motion Blur-Funktion zu deaktivieren, was wiederum zu einer etwas stabileren Performance führt.

Doch auch mit dem deaktivierten Motion Blur ist die PS5-Version von „The First Descendant“ weit von der Performance entfernt, die noch in der Beta geboten wurden. Wann die Entwickler von Nexon mit Updates technisch nachbessern, ist aktuell noch unklar.

„The First Descendant“ ist für den PC, die PS4, die PS5 und die Xbox-Konsolen erhältlich.

