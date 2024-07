The First Descendant: Shooter startet mit Problemen – Entwickler kündigt Entschädigung an

The First Descendant:

Zum Leidwesen der Community verlief der gestrige Launch des Loot-Shooters "The First Descendant" alles Andere als reibungslos. Wie Nexon ankündigte, werden die Spielerinnen und Spieler mit diversen Boni für den holprigen Start entschädigt.

Am gestrigen Dienstag veröffentlichte der Publisher Nexon den kostenlos spielbaren Loot-Shooter „The First Descendant“ für die Konsolen und den PC.

Wie sich schnell abzeichnete, gehörte auch „The First Descendant“ zu den Online-Titeln, die zum Launch mit diversen technischen Problemen zu kämpfen haben. Zum einen kam es zu Fehlern mit den Mikrotransaktionen beziehungsweise Ingame-Käufen. Des Weiteren klagte vor allem die Community auf der PS5 über eine enttäuschende Performance, die dem Spielspaß schnell einen Strich durch die Rechnung machen kann.

In einem aktuellen Statement versprach Nexon nicht nur, die Probleme so schnell wie möglich beheben zu wollen. Gleichzeitig kündigte der Publisher eine Entschädigung für die Community an.

So erhaltet ihr die Entschädigung

„Wir entschuldigen uns noch einmal aufrichtig für die Unannehmlichkeiten, die durch die Probleme am Eröffnungstag entstanden sind. Als Zeichen unserer Entschuldigung haben wir eine Entschädigung vorbereitet“, so Nexon.

„Wir werden weiterhin bestrebt sein, einen stabileren Service bereitzustellen.“

Wie der Publisher ergänzte, kommen alle Spielerinnen und Spieler, die sich bis zum 8. Juli 2024 um 08:59 Uhr unserer Zeit in „The First Descendant“ anmelden, in den Genuss der Entschädigung. Diese flattert in Form einer Mail in euer Postfach und muss bis zum 15. Juli 2024 um 8:59 Uhr europäischer Zeit in Anspruch genommen werden.

Woraus die Entschädigung besteht, verrät euch die folgende Übersicht.

Die Entschädigung im Detail

Goldgewinn-Boost +30 Prozent (Dauer drei Tage)

Kyper-Shard-Gewinn-Boost +30 Prozent (Dauer drei Tage)

Descendant-EXP-Gewinn-Boost +30 Prozent (Dauer drei Tage)

Waffenbeherrschungs-EXP-Gewinn-Boost +30 Prozent (Dauer drei Tage)

Zwei Mal „matte rote Farben“

(Boost-Artikel werden sofort aktiviert, wenn sie aus der Mailbox abgeholt werden.)

Alle weiteren Details zu diesem Thema findet ihr auf der offiziellen Website.

„The First Descendant“ versteht sich spielerisch als ein Third-Person-Shooter, in dem ihr in die Rolle eines sogenannten Nachfahren schlüpft. Dessen Mission besteht darin, die Vulgus zu bekämpfen. Die Vulgus werden als eine außerirdische Macht beschrieben, die vor über 100 Jahren die Dimensionen durchquerten. Gefolgt von Zerstörung und den verheerenden Kolossen.

„The First Descendant“ ist für den PC, die PS4, die PS5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich.

