Life is Strange Double Exposure: Opfer eines kaltblütigen Mordes – Trailer stellt uns Safi vor

In einem neuen Trailer gehen die Entwickler von Deck Nine Games näher auf die Geschichte von "Life is Strange: Double Exposure" ein. Dieses Mal dreht sich alles um Safiya Llewellyn-Fayyad alias Safi, die eines Nachts einem Mord zum Opfer fällt.

Mit „Life is Strange: Double Exposure“ kündigten Square Enix und die „True Colors“-Macher von Deck Nine Games im letzten Monat den neuesten Ableger der beliebten Adventure-Reihe an.

Die Geschichte von „Double Exposure“ setzt ein paar Jahre nach den Geschehnissen des ersten Teils ein und beschert uns ein Wiedersehen mit der Protagonistin Max Caulfield. An der Caledon Universität in Vermont freundet sich diese mit der jungen Safiya Llewellyn-Fayyad alias Safi an.

In einem frisch veröffentlichten Trailer stellen uns die Macher von Deck Nine Games Safi und ihre Persönlichkeit etwas näher vor. Auch auf Safis Freundschaft zu Max geht der Trailer näher ein.

Ein Mord erschüttert eine Kleinstadt

In dem Trailer wird Safi als eine Dichterin und kontaktfreudige Person beschrieben, die Max dabei helfen möchte, sich zu öffnen und neue Freundschaften zu schließen. Allerdings nehmen die Geschehnisse eine tragische Wendung, als Safi eines Nachts aus heiterem Himmel ermordet wird.

Um ihre Freundin zu retten, macht Max ein weiteres Mal Gebrauch von ihren zeitverändernden Kräften. Anstatt die Zeit zurückzudrehen, öffnet und betritt Max eine alternative Zeitlinie, in der Safi noch am Leben ist. Allerdings befindet sich auch ihr Mörder weiterhin auf freiem Fuß.

Somit beginnt ein gnadenloses Rennen gegen die Zeit. Versprochen wird eine übernatürliche Murder-Mystery-Geschichte, die euch mit der einen oder anderen Wendung überraschen soll.

Entwickler verzichten auf einen Spielstand-Import

Wie die Entwickler kürzlich bestätigten, verzichten sie bei „Life is Strange: Double Exposure“ bewusst auf einen Spielstand-Import. Trotz allem sollen eure Entscheidungen aus dem ersten Teil respektiert werden und in die Geschichte des neuen Ablegers einfließen.

Laut Deck Nine Games wartet in „Life is Strange: Double Exposure“ zu Beginn ein Gespräch, in dem ihr die Entscheidungen treffen könnt, die im ersten Teil weitreichende Konsequenzen nach sich zogen. Ob ihr in dem Dialog die gleichen Entscheidungen trefft wie damals oder einen anderen Pfad einschlagt, liegt natürlich an euch.

„Life is Strange: Double Exposure“ erscheint am 29. Oktober 2024 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S. Wer sich zum Kauf der knapp 90 Euro teuren Ultimate Edition entscheidet, bekommt einen zweiwöchigen Vorabzugriff auf die ersten beiden Episoden eingeräumt.

Eine Veröffentlichungspolitik, die schon kurz nach der offiziellen Ankündigung für reichlich Gegenwind sorgte.

Weitere Meldungen zu Life is Strange: Double Exposure.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren