GreedFall 2: Trailer liefert neue Eindrücke – Start des Early-Acccess auf dem PC datiert

In einer aktuellen Mitteilung spendierten Focus Entertainment und die Entwickler von Spiders der vor ein paar Monaten angekündigten Early-Access-Phase zu "GreedFall 2: The Dying World" auf dem PC einen konkreten Termin. Passend dazu steht ein neuer Trailer zur Ansicht bereit.

Mit „GreedFall 2: The Dying World“ befindet sich bei den Entwicklern von Spiders ein Nachfolger zum Überraschungshit „GreedFall“ aus dem Jahr 2019 in Arbeit.

Wie bereits vor einer Weile bestätigt, kommen Spielerinnen und Spieler auf dem PC dank des Early-Access-Starts als erstes in den Genuss des Nachfolgers. In einer aktuellen Mitteilung spendierten die Verantwortlichen von Spiders der Early-Access-Phase auf dem PC einen konkreten Termin und gaben bekannt, dass der Start am 24. September 2024 erfolgt.

Um die Ankündigung entsprechend zu zelebrieren, stellte das Studio einen Trailer mit frischen Eindrücken aus „GreedFall 2: The Dying World“ zur Verfügung.

Welche Inhalte warten in der Early-Access-Phase?

Zum Early-Access-Start auf dem PC Ende September erhalten die Spielerinnen und Spieler zum einen Zugriff auf den Anfang des Rollenspiels. Hinzukommen der Charakter-Editor, drei zu erkundende Regionen in Form von Teer Fradee, Thynia und Uxantis, frühe Gefährten, regionale Quests und Dungeons und mehr.

Zudem planen die Entwickler von Spiders diverse Updates zur Early-Access-Fassung von „GreedFall 2: The Dying World“. Diese bringen weitere Inhalte mit sich. Darunter neue Gefährten, Regionen, Quests, Funktionen oder weitere Fähigkeiten. Auch ein Foto-Modus ist geplant. Unter dem Strich soll die Early-Access-Version etwa 30 Prozent der Inhalte bieten, die in der finalen Version auf euch warten.

Weitere Details und die komplette Roadmap zur Early-Access-Fassung findet ihr hier.

RPG erscheint auch für die Konsolen

Während die Early-Access-Version lediglich auf dem PC beziehungsweise Steam gespielt werden kann, erscheint die Vollversion von „GreedFall 2: The Dying World“ auch für die PS5 und die Xbox Series X/S. Allerdings ist aktuell noch unklar, wann wir mit dem Release der Vollversion rechnen dürfen.

Die Geschichte von „GreedFall 2: The Dying World“ setzt drei Jahre vor den Geschehnissen des ersten Teils ein. Wir schlüpfen in die Rolle eines Teer Fradee-Eingeborenen. Dieser wird gegen seinen Willen entführt und auf den Kontinent Gacane gebracht. Auf dem neuen Kontinent steht ihr vor der Aufgabe, zu einem „Doneigada“, einer Art Weisen, zu werden und einen Despoten in die Schranken zu weisen.

„Sie sind unsere Vergangenheit und Zukunft. Die Weisen, deren Aufgabe es ist, unseren Clan und unser Land zu schützen. Gewalt sollte immer das letzte Mittel sein. Doch über wie viele Resorts verfügen wir noch?“, so die Entwickler weiter.

