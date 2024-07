PLAY3.DE fragt: Was spielt ihr am Wochenende?

Wir geben euch wieder einige Tipps für fröhliche Zocker-Stunden am Wochenende. Mit dabei sind unter anderem die neuen Juli-Spiele von PS Plus.

Auch an diesem Wochenende wollen wir mal wieder von unseren Lesern wissen, mit welchen Spielen sie sich ihre freie Zeit um die Ohren schlagen. Ihr habt noch keine Ahnung, mit was ihr euch beschäftigen sollt oder sucht ein neues Game? In diesem Fall haben wir einige Vorschläge parat.

Heute Abend etwa beginnt die Beta zu dem 5v5-Team-Shooter „Concord“, an dem PS-Plus-Mitglieder und Vorbesteller teilnehmen dürfen. Der Zugang zum Spiel öffnet heute Abend um 19 Uhr und dauert bis zum 14. Juli an. Die offene Beta, bei der alle Spieler mitmachen können, fängt übrigens in der nächsten Woche am 18. Juli an und läuft bis zum 21. Juli.

Hier findet ihr weitere Spiele für das Wochenende

Auf die Neuzugänge für PS Plus Extra und Premium für den Juli müssen Abonnenten noch ein paar Tage warten. “Remnant 2”, “Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion” und andere neue Titel werden voraussichtlich erst am 16. Juli 2024 zwischen 10 und 11 Uhr freigeschaltet.

Allerdings sind bereits die aktuellen Spiele für PS Plus Essential da und können auf die Konsolen PlayStation 5 und PlayStation 4 heruntergeladen werden. Abonnenten erwartet „Borderlands 3“, „NHL 24“ sowie der Koop-Kracher oder Freundschaftsbeender „Among Us“.

Wer auf dem PC unterwegs ist, kann wieder einmal bei Steam vorbeischauen. Nachdem gestern erst der große Summer Sale zu Ende gegangen ist, werden nun Indie-Spiele in den Mittelpunkt gerückt. Vom 11. Juli bis zum 20. Juli finden die „Independent Games Festival Celebration Days“ statt, während denen einige beliebte Indie-Games zu günstigeren Preisen angeboten werden.

Die Xbox-Spieler sollen an diesem Wochenende auch nicht vergessen werden. Microsoft hat Anfang des Monats bereits die neuen Juli-Spiele für den Xbox Game Pass angekündigt. Mittlerweile sind viele Titel der ersten Welle schon spielbar, darunter „Nickelodeon All-Star Brawl 2“, „The Case of the Golden Idol“ oder „Tchia“. Am 16. Juli werden zu dem Abo darüber hinaus noch „Magical Delicacy“ sowie „Flock“ hinzugefügt.

Wie werdet ihr euer Wochenende verbringen und mit welchen Spielen? Hinterlasst uns gerne einen Kommentar!

