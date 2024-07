Tekken 8: DLC-Charakter Lidia Sobieska erscheint in Kürze – Termine und Trailer

Mit der polnischen Karateka Lidia Sobieska steht der nächste DLC-Charakter von "Tekken 8" in den Startlöchern. Zum Abschluss der Woche lieferte uns Bandai Namco Games die Releasetermine des neuen Charakters sowie einen Trailer, der Lidia in Aktion zeigt.

Genau wie der Vorgänger soll „Tekken 8“ über einen langen Zeitraum mit neuen Inhalten wie zusätzlichen Charakteren unterstützt werden. Den Anfang machte im Frühjahr der brasilianische Capoeira-Experte Eddy Gordo.

Vor einigen Wochen kündigte Bandai Namco Games zudem den zweiten DLC-Charakter der ersten Season von „Tekken 8“ an. Die Rede ist von der polnischen Karateka Lidia Sobieska. Lidia zeigt sich heute in einem ausführlichen Gameplay-Trailer, der uns verdeutlicht, dass sich an ihrem grundlegenden Kampfstil nur wenig geändert hat.

Nach wie vor setzt Lilia auf kurze schnelle Attacken, mit denen sie die Distanz zu ihren Widersachern überbrückt. Konter und schnelle Gegenangriffe gehören ebenfalls zu ihrem Repertoire.

Ab wann steht Lidia zur Verfügung?

Ergänzend zur Veröffentlichung des Gameplay-Trailers beantwortete Bandai Namco Games die Frage, ab wann Lidia Sobieska in „Tekken 8“ als spielbarer Charakter zur Verfügung stehen wird.

Solltet ihr den ersten Season-Pass zum Fighting-Titel euer Eigen nennen, dann erhaltet ihr am Montag, den 22. Juli 2024 Zugriff auf den neuen Charakter. Alle anderen dürfen Lidia Sobieska ab Donnerstag, den 25. Juli 2024 in Form eines kostenpflichtigen DLCs erwerben.

Des Weiteren gab Bandai Namco Games bekannt, dass mit der Veröffentlichung von Lidia Sobieska der Release eines neuen Updates einhergeht. Dieses aktualisiert „Tekken 8“ auf die Version 1.06 und umfasst zum einen diverse Balancing-Anpassungen, auf die die Entwickler zu gegebener Zeit näher eingehen.

Ebenfalls mit von der Partie ist eine kostenlose Arena in Form des vor ein paar Wochen angekündigten „Seaside Resort“.

So geht es mit Tekken 8 weiter

Auf dem EVO Japan 2024 Ende April lieferte uns das Team rund um Game Director Katsuhiro Harada eine Roadmap zu den Inhalten, die in den nächsten Monaten den Weg in „Tekken 8“ finden.

Im Laufe des Sommers erscheint beispielsweise ein Foto-Modus, der es euch ermöglicht, Schnappschüsse aus dem laufenden Spielgeschehen heraus anzufertigen. Mit diversen Filtern und Effekten könnt ihr die Bilder zudem bearbeiten und individuell gestalten.

Ebenfalls geplant sind ein Online-Trainings-Modus sowie eine kostenlose neue Story. Zur neuen Geschichte nannten die Entwickler bislang jedoch keine weiteren Details und bestätigten lediglich, dass sie im Herbst erscheint. Sollten konkrete Infos oder ein Termin folgen, erfahrt ihr es bei uns natürlich sofort.

„Tekken 8“ ist für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S erhältlich.

