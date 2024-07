Astro Bot: Wäre fast ein Open-World-Titel geworden – Warum entschied sich Asobi dagegen?

In einem Interview verrieten die Entwickler von Team Asobi, dass "Astro Bot" fast ein Open-World-Titel geworden wäre. Doch warum entschied sich das Studio schlussendlich gegen dieses Konzept?

Mit „Astro Bot“ kehrt der sympathische Protagonist im September auf die PS5 zurück. Die verantwortlichen Entwickler von Team Asobi versprechen nicht weniger als einen vollwertigen Plattformer mit 80 abwechslungsreichen Levels.

In einem Interview mit der britischen Edge blickte Creative Director Nicholas Doucet noch einmal auf die Arbeiten an „Astro Bot“ zurück und enthüllte ein interessantes Detail. Demnach dachte das Team von Asobi zunächst nämlich darüber nach, „Astro Bot“ in Form eines Open-World-Titels zu realisieren.

Erst im Laufe der Entwicklung verwarf das Team diesen Ansatz und entschied sich für das finale Konzept. Eine Designentscheidung, durch die gewährleistet ist, dass die 80 unterschiedlichen Levels sehr abwechslungsreich ausfallen und sich mitunter deutlich voneinander unterscheiden.

Darum entschied sich Asobi für einen Level-basierten Ansatz

Der Hauptgrund, warum sich Team Asobi letztendlich für einen Level-basierten Ansatz entschied, war, dass die Entwickler so „die größte Kontrolle über die Abwechslung im Spiel hatten.“ Während der Entwicklung war die galaxieumspannende Struktur des Spiels allerdings nicht immer gesetzt.

Für diese entschieden sich die Entwickler laut dem Creative Director erst zu einem recht späten Zeitpunkt. „Wir arbeiten bei Team Asobi so, dass wir viele Prototypen von Spielmechaniken erstellen, ohne unbedingt zu wissen, welches Spiel wir machen“, ergänzte Doucet.

„Also haben wir viele dieser Demos erstellt und versucht, neue, ausdrucksstarke Möglichkeiten für die Verwendung des DualSense zu finden, und uns dann gefragt, wie sich diese in Power-Ups umsetzen lassen.“

So lange wurde an Astro Bot gearbeitet

Ein weiteres interessantes Detail zur Entwicklung von „Astro Bot“ lieferte uns Ende Juni Christopher Dring, der Leiter von Gamesindustry.biz. Wie Dring berichtete, entstand der sympathische Plattformer bei einem rund 60 Menschen starken Team und soll sich drei Jahre in Entwicklung befunden haben.

„Ich habe es gespielt, es ist unglaublich. Die Entwicklung hat ungefähr drei Jahre gedauert, 60 Leute haben daran gearbeitet. Ich denke, es passt dazu … Ich denke, das wird ein interessantes kleines Projekt“, so Dring.

„Astro Bot“ erscheint am 6. September 2024 exklusiv für die PS5. Dabei wird der Plattformer sowohl in einer Standardversion als auch einer digitalen Deluxe-Edition veröffentlicht. Alle weiteren Details zu den Editionen und ihren Inhalten haben wir hier für euch zusammengefasst.

Ende Juni erreichte uns ein Schnappschuss der japanischen Retail-Version. Der Rückseite der Verpackung lässt sich entnehmen, dass ihr für „Astro Bot“ mehr als 60 Gigabyte freien Speicherplatz reservieren müsst.

