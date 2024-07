HexaDrive: Entwickler von Silent Hill The Short Message kündigen neues Spiel an

Hexadrive plant, am 19. Juli 2024 ein Horror-Adventure-Spiel im japanischen Stil vorzustellen. Das Studio hinter “Silent Hill: The Short Message” zeigt schon jetzt einen ersten Teaser-Trailer.

Das im vergangenen Januar veröffentlichte “Silent Hill: The Short Message” gehört nicht zu den großen Highlights der Reihe. Der Free-to-Play-Titel konnte schon kurz nach dem Launch mehr als zwei Millionen Downloads erzielen, traf aber gleichzeitig auf einen Metascore von 53 und einen User-Score von 6,3.

Die Entwicklung von „Silent Hill: The Short Message” übernahm das Studio HexaDrive. Während der Titel kein Vorzeigeprojekt wurde, werkelt das Unternehmen an einem neuen Spiel, zu dem ein erster Teaser-Trailer vorliegt.

Hauptcharakter muss aus einer unbekannten Welt finden

Beim neuen HexaDrive-Projekt handelt es sich laut Hersteller um einen Horrortitel im „japanischen Stil“, das offenbar auf einer neuen Marke aufbaut. Erste Einblicke liefert ein Sepia-lastiger Teaser, der ein traditionelles japanisches Haus zu zeigen scheint. Nach etwa neun Sekunden taucht ein Tentakel auf, bevor ein Wasserabschnitt zu sehen ist.

Der Beschreibung des Teasers zufolge ist der Hauptcharakter der Handlung in eine „unbekannte Welt“ gelangt und die Spieler müssen ihm helfen, den Weg nach Hause zu finden. Im Spielverlauf gilt es, Rätsel zu lösen, Geheimnisse zu entdecken und Monstern auszuweichen.

Wann folgen weitere Informationen? Das neue HexaDrive-Projekt soll am 19. Juli 2024 auf dem BitSummit Drift im japanischen Kyoto enthüllt werden. Vom 19. bis 21. Juli 2024 haben Besucher die Möglichkeit, das Spiel auch am Stand des Entwicklers auszuprobieren.

Der Teaser-Trailer zum neuen Spiel von HexaDrive lässt erahnen, wohin die Reise führt.

Mehr zum Thema Horror auf PLAY3.DE:

Weitere Spielvorstellungen auf dem BitSummit Drift

Neben dem neuen Spiel von HexaDrive werden auf dem BitSummit Drift zahlreiche weitere Games vorgestellt. Die Veranstalter sprechen von mehr als 100 Indie-Spielen, darunter etwa “Hotel Barcelona” von White Owls, “Chicken Police: Into the HIVE!” von The Wild Gentleman und “Tokyo Underground Killer” von Phoenix Game Productions.

Das zuletzt genannte Studio hat am Remake von “Resident Evil 4” mitgewirkt. Der Entwickler war für Teile des Spieldesigns, der Artworks und der Animation verantwortlich

Weitere Meldungen zu HexaDrive.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren