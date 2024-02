Silent Hill The Short Message: Neue Downloadzahl trifft auf niedrigen Metascore

Silent Hill The Short Message:

"Silent Hill: The Short Message" hat eine neue Download-Zahl erreicht, wie der Publisher Konami heute bekannt gab. Trotz der kostenlosen Ausrichtung hält sich die Begeisterung bei vielen Spielern jedoch in Grenzen.

Im Rahmen der im Januar veranstalteten State of Play kam es zu einer überraschenden Veröffentlichung von “Silent Hill: The Short Message“. Der Titel kann kostenlos aus dem PlayStation Store geladen werden, setzt aufgrund der Altersbeschränkung in Deutschland allerdings eine PlayStation Plus-Mitgliedschaft voraus.

Für eine überwiegende Begeisterung sorgte “Silent Hill: The Short Message” allerdings nicht, wie die Test-Wertungen und User-Meinungen verdeutlichen. Dennoch konnte Konami in Bezug auf die Downloads einen weiteren Meilenstein ankündigen.

Mehr als zwei Millionen Downloads

Die Kurznachricht zu “The Short Message” landete passenderweise auf Twitter/X. Dort schreibt der Publisher, dass der “Silent Hill”-Ableger inzwischen von zwei Millionen PS5-Spielern heruntergeladen wurde. “Also probiert es bitte aus“, so der Publisher.

Viele der PS5-Spieler, die bereits einen Blick auf “Silent Hill: The Short Message” geworfen haben, hinterließen im PlayStation Store ihre Einschätzung. Basierend auf mehr als 20.000 Stimmen kam ein Score von 4,16 zustande. Maximal fünf Sterne sind möglich.

Deutlich negativer fallen die Wertungen auf Metacritic aus. Hier kommt “Silent Hill: The Short Message” auf einen Score von 52, der auf 17 Reviews basiert.

“Die einfache Erkundungsmechanik, die vorhersehbaren erzählerischen Wendungen und der Mangel an fesselnden Rätseln führen zu einem etwas distanzierten Erlebnis“, schreibt die englischsprachige Publikation Noisy Pixel zum Beispiel.

„Silent Hill: The Short Message“ zieht Spieler in einen düsteren Gebäudekomplex.

Auch der User-Score fällt auf Metacritic recht niedrig aus und liegt basierend auf 433 Meinungen momentan bei 6,4. Doch was haltet ihr von “Silent Hill: The Short Message“?

Zum Spiel: Die Hauptfigur Anita landet in “Silent Hill: The Short Message” in einem heruntergekommenen Wohnblock, der aufgrund von Gerüchten über Selbstmorde einen schlechten Ruf hat. Auslöser waren Nachrichten ihrer Freundin Maya, denen sie gefolgt ist.

Falls euch “Silent Hill: The Short Message” nicht zusagt: Mehr “Silent Hill” folgt. Darunter befindet sich ein Remake von “Silent Hill 2”, das im Zuge der Januar-Ausgabe von State of Play einen neuen Trailer bekam. Doch auch das Combat-Video sorgte aufgrund der actionreichen Ausrichtung bei vielen Spielern für Ernüchterung.

Anschauen könnt ihr euch den Clip nachfolgend:

Das Remake von “Silent Hill 2” befindet sich jüngsten Berichten zufolge kurz vor der Fertigstellung. Der Veröffentlichungstermin ist nicht bekannt.

