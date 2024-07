Life is Strange Double Exposure: Wer ist Moses? Trailer stellt weiteren Charakter vor

Die Videoreihe rund um “Life is Strange Double Exposure” ging heute in eine neue Runde. Nachdem vor einer Woche Safi vorgestellt wurde und in einem Trailer zu sehen war, folgte heute ein Vorstellungsvideo rund um Moses.

Die Gesetze der Physik haben es Moses angetan

Moses wird als ein liebenswerter Astrophysiker beschrieben und hat eine Faszination dafür, wie Regeln und Systeme funktionieren. Ob in Videospielen, Mangas und Animes oder in der realen Welt, Moses stellte fest, dass die Gesetze der Physik genau seinen Interessen entsprechen.

Entsprechend liegt es nahe, dass er Max dabei helfen wird, ihre zeitverändernden Kräfte zu verstehen. Denn um ihre Freundin zu retten, entscheidet sich Max in „Life is Strange Double Exposure“ erneut dafür, ihre Fähigkeiten zur Zeitmanipulation einzusetzen.

Statt die Zeit zurückzudrehen, tritt Max in eine alternative Zeitlinie ein, in der Safi noch am Leben ist. Doch auch der Mörder von Safi ist in dieser Realität immer noch auf freiem Fuß. Die Antwort auf offene Fragen werden wir mit dem fertigen Spiel erhalten. Es ist für einen Launch im Oktober 2024 vorgesehen.

Nachfolgend der heutige Trailer, der Moses in den Fokus rückt:

Kritik an Early-Access für Käufer der Ultimate Edition

„Life is Strange: Double Exposure“ wird am 29. Oktober 2024 für PC, PS5 und Xbox Series X/S veröffentlicht. Käufer der Ultimate-Edition erhalten einen exklusiven Vorabzugriff auf die ersten beiden Episoden und legen zwei Wochen früher los.

Dieser Vorabzugang sorgte nach der Ankündigung für reichlich Kritik. Da “Life is Strange” eine sehr story-lastige Reihe ist, befürchten viele Fans, dass sie entweder die kostspieligere Edition kaufen oder sich der Gefahr aussetzen müssen, in den zwei Exklusivwochen über Story-Spoiler zu stoßen, die ihnen den Spielspaß vermasseln können.

Weitere Informationen zu „Life is Strange: Double Exposure" auf PLAY3.DE:

Spieler, die sich für die Ultimate-Edition von „Life is Strange: Double Exposure“ entscheiden, zahlen einen ordentlichen Aufpreis. Während die Standard-Version 59,99 Euro kostet, sind es für das Komplettpaket schon 89,99 Euro. Neben dem Frühzugang erhalten Käufer fünf Outfit-Packs und auch ein “exklusiver Katzeninhalt” ist dabei.

Ebenfalls wird eine Deluxe-Edition verkauft. Hier sind neben dem Spiel zwei Outfit-Packs dabei, für die Spieler einen Aufpreis von zehn Euro bezahlen. Für welche Edition werdet ihr euch entscheiden?

