Genshin Impact: 1.600 Urgestein Entschädigung und Rollback für ungeliebten Fix

Das chinesische Gacha-Spiel „Genshin Impact“ hat am Mittwoch sein großes Sommer-Update 4.8 erhalten. Dieses brachte das mehrwöchige Sommer-Event „Simulanka“ mit sich, bei dem die Reisenden zusammen mit den Charakteren Kirara, Nilou, Navia und Wanderer in ein magisches Bilderbuch reisen.

Allerdings haben die Entwickler von miHoYo auch einen unbeabsichtigten Bug bei der Figur Neuvillette behoben. Der Fehler war bei den Spielern von „Genshin Impact“ jedoch sehr beliebt, da dieser den starken Hydro-Charakter noch stärker machte. Nun wird der Bugfix wieder zurückgenommen und die Nutzer erhalten auch noch eine Entschädigung.

Entwickler nehmen Bugfix wieder zurück

Den Fehler, den die Entwickler einen Bug nannten, wurde in der Community eher als Feature aufgefasst. Der Hydro-Charakter Neuvillette konnte mit seinem einzigartigen aufgeladenen Angriff gleich mehrere Gegner ganz mühelos besiegen, indem er so schnell wie möglich gedreht wurde. Die „spin2win“-Taktik wurde etwa in Speedruns verwendet, da der sonst als Strahl agierende aufgeladene Angriff so als 360-Grad-AOE auftrat und alle Gegner gleichzeitig traf.

Mit Patch 4.8 machten die Entwickler von miHoYo Schluss mit „Fidgetspinner-Neuvillette“ und die Spieler erhielten 100 Urgestein, Primogems auf Englisch, als Ausgleich. Allerdings berichteten die Nutzer kurz nach dem Update, dass sich der Charakter im Spiel nun ungewöhnlich langsam anfühlen würde, selbst wenn man ganz „normal“ mit der Figur spielt.

Laut den Entwicklern war dies nicht beabsichtigt. Daher wird der Fix in einem späteren Update wieder zurückgenommen.

Spieler erhalten einen „10-Pull“ gratis

„Nachdem der Fix live ging und die Reisenden ihn aus erster Hand erleben konnten, haben die Spieler eine Menge Feedback gegeben“, gab das Studio an. „Einige Reisende erwähnten, dass sich die Verwendung von Neuvillettes aufgeladener Attacke nun klobiger anfühlte, was in der Tat ein Versehen unsererseits war.“

„Nachdem wir das Feedback und die Vorschläge der Reisenden gesammelt haben, haben wir beschlossen, diese Korrektur in einem späteren Update rückgängig zu machen und den Reisenden eine Entschädigung in Höhe von 1.600 Primogems zu gewähren.“

Wann dieses Update erscheint, ist noch nicht bekannt. Auch gab das Studio noch nicht an, wann die Nutzer mit den 1.600 Urgestein rechnen können. Mit 1.600 Primogems erhalten die Spieler von „Genshin Impact“ einen sogenannten „10-Pull“ gratis, dies bedeutet, dass sie gleich zehn Wünsche bei einem der angebotenen Charakterbanner abgeben können.

Quelle: GamesRadar

