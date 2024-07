3 Games für 49 Euro: Media Markt bringt beliebte Rabattaktion zurück

Bei Media Markt und Saturn gibt es mal wieder drei Spiele zum Pauschaltpreis von 49 Euro. Zur Auswahl stehen Games auf PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch und PC.

Media Markt und Saturn haben eine Aktion gestartet, bei der Spieler ausgewählte Spiele zu einem reduzierten Preis erwerben können. Das Besondere an diesem Angebot ist, dass Kunden drei Spiele in den Warenkorb packen und unabhängig von der Wahl am Ende nur 49 Euro bezahlen.

Schnäppchenjäger haben die Möglichkeit, sich ihr Wunsch-Trio aus Spielen unterschiedlicher Plattformen zusammenzustellen. Das gilt für PS5- und PS4-Spiele gleichermaßen wie für Games, die auf den Xbox-Konsolen oder der Switch laufen.

So funktioniert die Aktion: Ihr wählt aus der Aktionsauswahl drei Spiele, packt sie in den Warenkorb und am Ende wird der Betrag automatisch auf 49 Euro reduziert. Die Aktion läuft bis zum 12. August 2024.

Nachfolgend gelangt ihr direkt zu den Produktseiten:

Vorrangig ältere Spiele dabei

Der Vorteil liegt für Spieler auf der Hand: Mit einem Pauschalpreis von 49 Euro zahlt man rechnerisch nur knapp über 16 Euro pro Titel. Auch wenn es sich bei den Spielen in der Aktion meistens nicht um die neuesten Games handelt, könnte der Preis den ein oder anderen Spieler dazu verleiten, einen Wunschtitel nachzuholen.

Nachfolgend einige Beispiele aus der PS5-Kategorie. Der genannte Preis gilt jeweils für den Einzelkauf:

The Dark Pictures: The Devil In Me – 14,99€

– 14,99€ NBA 2K24 – 25,99€

– 25,99€ Wreckfest – 14,99€

– 14,99€ The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition – 34,99€

– 34,99€ The Quarry – 24,99€

– 24,99€ Remnant 2 – 24,99€

– 24,99€ Anno 1800 Console Edition – 26,99€

– 26,99€ Dragon Ball FighterZ – 19,99€

– 19,99€ Just Dance 2024 – 29,99€

– 29,99€ Blasphemous 2 – 21,99€

– 21,99€ Destroy All Humans! 2: Reprobed – 25,99€

– 25,99€ Dragon Ball Xenoverse 2 – 19,99€

– 19,99€ Marvel’s Guardians of the Galaxy – 19,99€

– 19,99€ South Park: Snow Day! – 25,99€

– 25,99€ WRC Generations – 19,99€

– 19,99€ Bau-Simulator – 27,99€

– 27,99€ Ghostbusters: Spirits Unleashed – 19,99€

– 19,99€ Biomutant – 25,99€

– 25,99€ Saints Row Criminal Customs Edition – 19,99€

– 19,99€ AEW: Fight Forever – 22,99€

– 22,99€ Hello Neighbor 2 – 19,99€

– 19,99€ DreamWorks All-Star Kart Racing – 29,99€

– 29,99€ PGA Tour 2K23 – 21,99€

– 21,99€ Skull Island: Rise of Kong – 29,99€

– 29,99€ Nickelodeon All-Star Brawl 2 – 29,99€

Sollte der neuste Sale von Media Markt und Saturn nichts Passendes für euch bereithalten, könnten die Deals im PlayStation-Store eher auf euer Interesse stoßen. Hier startete am vergangenen Mittwoch ein Sale, bei dem tausende Spiele, Editionen und Erweiterungen im Preis gesenkt wurden.

