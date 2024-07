NetherRealm: Massenentlassungen bei den Mortal-Kombat-Machern

NetherRealm, das Studio hinter Mortal Kombat ist von Massenentlassungen betroffen. Ehemalige Angestellte des nun aufgelösten Mobile-Teams treten mit ihren Geschichten an die Öffentlichkeit.

NetherRealm Studios sind vor allem bekannt für ihre Ableger der „Mortal Kombat“-Reihe. Besonders mit dem aktuellen „Mortal Kombat 1“ konnten die Entwickler große Erfolge feiern. Es erscheinen weiterhin regelmäßig neue Inhalte für das Spiel. Typisch für das Franchise gibt es auch einige Crossover mit bekannten Marken. Nicht zuletzt wurde Homelander aus „The Boys“ als spielbarer Charakter integriert.

Mit „Injustice“ hat NetherRealm noch einen weiteren Prügel-Titel. Dank DC-Lizenz können Käufer in den Spielen mit ihren Lieblings-Helden rund um Batman und Co gegeneinander antreten. Die offizielle Webseite des Studios listet auch einige mobile Umsetzungen der beiden Reihen im Portfolio der Firma. Im Oktober 2025 soll das Franchise noch um einen zweiten Film wachsen. Der erste Teil der filmischen Neuauflage war bereits 2021 in den Kinos.

Ehemalige Mitarbeiter von NetherRealm äußern sich

Nun wurde bekannt, dass das Studio große Teile seiner Belegschaft entlassen hat. Auf LinkedIn posteten ehemalige Angestellte ihre Probleme. Auf ResetEra hat ein Nutzer zwei der Postings zusammengefasst. Betroffen ist vor allem der Bereich Mobile.

Ein Nutzer namens Tony Lazzara berichtet zum Beispiel, dass das komplette Mobile-Team von NetherRealm kürzlich geschlossen und entlassen wurde. Als Teil dieses Teams verloren er und viele andere ihre Jobs. Die Abteilung war zuständig für die Live-Services mehrerer Titel wie „Mortal Kombat Mobile“, „Injustice 2“ und „Mortal Kombat Onslaught“. Lazzara selbst kümmerte sich um die Bereiche QA und Kundenbetreuung.

Ein weiterer Bericht stammt von der Animatorin Elizabeth Ramirez. Auch sie wurde entlassen. Zuvor hatte sie zehn Jahre lang für NetherRealm Studios gearbeitet.

Das Studio gehört zu Warner Bros. Games. Bislang gibt es keine offizielle Stellungnahme zu den Entlassungen. Weder Warner noch NetherRealm Studios selbst haben sich bislang geäußert. Die kürzlichen Streichungen sind leider nur das aktuellste Beispiel von vielen Massenentlassungen, die die Games-Branche in den letzten Jahren ereilen.

