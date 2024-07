Bleach Rebirth of Souls Gets: Erster Gameplay-Eindruck vom Arena-Fighter auf Anime-Basis

Bleach Rebirth of Souls Gets:

“Bleach: Rebirth of Souls" zeigt sich in einem Gameplay-Trailer, der weitere Einblicke in die Versoftung der Manga/Anime-Vorlage werfen lässt.

Der Publisher Bandai Namco und der Entwickler Tamsoft haben weiteres Videomaterial zum kürzlich angekündigten “Bleach: Rebirth of Souls” veröffentlicht. Nach dem Start des unten eingebetteten Trailers erhalten Zuschauer einen etwa dreiminütigen Einblick in das Gameplay.

Kampfeinlagen mit Reishi, Bankai und mehr

In „Rebirth of Souls“ schlüpfen Spieler in die Rolle verschiedener bekannter Charaktere aus der Manga/Anime-Vorlage, darunter Ichigo, Uryu Ishida, Rukia Kuchiki und Yasutora Sado alias Chad. Dabei nutzen sie die einzigartige Zankensoki-Aktion jedes Charakters, um den Reishi ihres Gegners zu schwächen.

Ebenfalls besteht die Möglichkeit, in schwierigen Situationen Spielmechaniken wie Rückwärtsaktionen und Kombos zu verwenden, um sich zu befreien. Im Verlauf des Kampfes erfolgt dann der Einsatz von Bankai, um spezielle Angriffe auszuführen und die Gegner zu besiegen.

Nachfolgend steht der Gameplay-Trailer zur Ansicht bereit:

Bleach ist seit Jahrzehnten beliebt

“Bleach”, auf dem das kommende Spiel aufbaut, ist eine Manga-Reihe, die von 2001 bis 2016 in Shueishas Shonen-Manga-Magazin Weekly Shonen Jump erschien. Die begleitende TV-Animeserie wiederum lief von 2004 bis März 2012 und es wurden bisher vier Filme dazu veröffentlicht.

Seit 2022 wird das letzte Kapitel, der Thousand-Year-Blood-War-Arc, mit neuen Charakterdesigns und Charakteren ausgestrahlt.

Für die Entwicklung von “Bleach: Rebirth of Souls” ist die Tamsoft Corporation mit Sitz in Tokio verantwortlich. Seit ihrer Gründung im Jahr 1992 hatte das Unternehmen an Spielen wie „Captain Tsubasa: Rise of New Champions“, „Melty Blood: Type Lumina“ und „Senran Kagura Estival Versus“ gearbeitet.

Die Ankündigung zu “Bleach Rebirth of Souls” lest ihr nachfolgend auf PLAY3.DE:

“Bleach: Rebirth of Souls” ist für PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und PC geplant. Wann der Launch erfolgen soll, bleibt weiterhin ein Geheimnis. Allerdings folgen in den kommenden Monaten einige Messen, auf denen weitere Ankündigungen zum Spiel nachgereicht werden dürften, darunter die Tokyo Game Show.

