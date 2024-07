No Man’s Sky: Quasi-Upgrade lässt Spielerzahlen explodieren

No Man's Sky:

Das mittlerweile acht Jahre Weltraumspiel "No Man's Sky" erlebt gerade ein nahezu unfassbares Comeback mit irrsinnigen Zahlen.

Im Jahr 2016 veröffentlichte das Entwicklerstudio Hello Games mit vielen Vorschusslorbeeren das Weltraumspiel „No Man’s Sky“. Trotz dieses Alters legt das Team keinesfalls die Hände untätig in den Schoß, sondern arbeitet auch weiterhin daran, das Erlebnis für die Fans zu verbessern. Das führt nun zu einer regelrechten Explosion.

Was genau passiert da gerade bei No Man’s Sky?

Vor kurzem hat Hello Games für das Weltraumspiel „No Man’s Sky“ das umfangreiche Update namens „Worlds Part 1“ veröffentlicht. Mit dessen Hilfe haben die Entwickler nicht nur die Grafik grundlegend aufgebohrt, sondern auch die Schauplätze überarbeitet, neue Kreaturen hinzugefügt und vieles mehr. Das Update hat seine Wirkung nicht verfehlt: Das Spiel sieht ab sofort nicht nur deutlich besser aus, es zieht auch immer Menschen in seinen Bann.

Wie bereits ein Blick auf die aktuellen Statistiken bei Steam zeigt, sorgte das neueste Update für einen deutlichen Anstieg der Spielerzahlen. Waren im Verlauf der vergangenen Monate durchschnittlich zwischen 10.000 und 20.000 Benutzer in der PC-Version von „No Man’s Sky“ unterwegs, waren es kurz nach dem Release des Updates beinahe 50.000.

Noch deutlicher wird die aktuelle Euphorie rund um das Weltraumspiel von Hello Games anhand der PlayStation-Zahlen. Einem Bericht der Kollegen von TrueTrophies.com zufolge ist die Anzahl der aktiven Spieler in der PS5-Version von „No Man’s Sky“ in der Woche nach dem Release des Updates um 493 Prozent gestiegen.

Das ist nicht nur für sich gesehen eine beachtliche Leistung. Gleichzeitig bedeutet es einen Sprung vom 194. auf den 40. Rang der PS5-Spiele mit den meisten aktiven Benutzern.

Noch mehr von „No Man’s Sky“

Wie geht es bei No Man’s Sky weiter?

Während „No Man’s Sky“ derzeit auf einer großen Welle der Euphorie schwimmt, ist das nicht das Ende der Fahnenstange. Das Entwicklerstudio Hello Games hatte bereits angekündigt, weitere Updates für das Weltraumspiel veröffentlichen zu wollen. Unter anderem dürfen sich die Fans auf „World Part 2“ freuen. Allerdings ist bis heute nicht bekannt, wann genau dieses erscheint und welche Änderungen es mit sich bringen wird.

