No Man’s Sky: Eine Überarbeitung des Universums – „Worlds Part 1“-Update mit Trailer vorgestellt

No Man's Sky:

Mit dem ersten Teil von "Worlds" stellten die Entwickler von Hello Games das nächste umfangreiche Update zu "No Man's Sky" vor. Dieses Mal dreht sich alles um eine Auffrischung des Universums. Mit dieser gehen diverse technische und spielerische Neuerungen einher.

In den vergangenen Monaten versahen die Entwickler von Hello Games die Weltraum-Sandbox „No Man’s Sky“ weiter mit kostenlosen Content-Updates. Wie das Studio bekannt gab, steht „Worlds Part 1“ bereits das nächste umfangreiche Update in den Startlöchern.

Mit „Worlds“ verspricht Hello Games nicht weniger als eine umfangreiche Auffrischung des Universums, das nach dem „Worlds“-Update in ganz neuem Glanz erstrahlen soll. Beispielsweise wurden die Planeten zum Teil komplett überarbeitet und können nun noch abwechslungsreicher und ausgefallener ausfallen.

„Gravitationsverzerrungen haben einige üppige und tropische Welten verzerrt und lose schwebende Inseln erschüttert, die nun in der Atmosphäre über der Oberfläche des Planeten treiben. Springen Sie mit dem Jetpack oder dem Raumschiff von Fels zu Fels, bauen Sie Stützpunkte am Himmel oder bestaunen Sie einfach die dramatischen Wasserfälle, die vom Himmel herabstürzen“, so Hello Games.

So verbesserte Hello Games die Darstellung des Wassers

Ein weiterer Bereich, in dem Hello Games Hand anlegt, ist die Darstellung des Wassers und der Schatten. Die Schatten sollen dank des „Worlds“-Updates noch detaillierter ausfallen. Bezüglich der Darstellung des Wassers ergänzte Hello Games, das neue Technologien zur Erzeugung von Wellen und Reflexionen implementiert werden.

Zukünftig machen die Ozeane und Meere nicht nur optisch mehr her. Gleichzeitig könnt ihr nun auf der Wasseroberfläche landen. Alles garniert mit dynamischen Wasserbewegungen, Wellen und mehr.

Bei der Simulation des Windes und der Wolken besserte Hello Games ebenfalls nach. Raucheffekte, aufwirbelnde Staubwolken, Regen, Schnee und andere Umwelteffekte durchlaufen alle dasselbe Windsystem und sorgen so für eine noch dichtere Atmosphäre.

Zu den neuen Wolken heißt es: „Das Wolkensystem wurde von Grund auf neu geschrieben, um die Performance zu verbessern, visuelle Artefakte zu beheben und feine Details wie dünne Zirruswolken und dunkle, regenreiche Nimbuswolken einzuführen.“

Darüber hinaus erhöhte Hello Games Vielfalt der Wolkenbedeckung, die von Planet zu Planet sowie im Laufe der Zeit und als Reaktion auf lokale Wetterbedingungen erheblich variiert.

Diese neuen Inhalt warten auf euch

Die unterschiedlichen Planeten-Arten erweiterte Hello Games ebenfalls. Darunter die Eis- und Wüsten-Planeten. Weitere Details und Eindrücke zur Auffrischung des Universum von „No Man’s Sky“ findet ihr auf der offiziellen Website. Wer auf der Suche nach einer neuen Expedition sein sollte, kommt bei „Liquidators“ auf seine Kosten.

Schließt ihr die Expedition erfolgreich ab, wartet eine exklusive Belohnung in Form eines organischen Rüstungs-Sets, das dem Panzer eines Insekts nachempfunden ist.

Die neue Expedition orientiert sich thematisch an Kult-Streifen wie „Starship Troopers“ und fällt im Vergleich mit dem Hauptspiel deutlich actionreicher aus: „Begib dich in der vierzehnten Community-Expedition von No Man’s Sky auf eine galaktische Käferjagd.“

„Eine abscheuliche Brut verbreitet Verderbnis im ganzen Universum. Schließe dich der Liquidator Vanguard an. Leiste deinen Beitrag und vertreibe die Fäulnis von den Sternen“, so Hello Games.

Weitere Infos zum umfangreichen „Worlds“-Update liefert euch das Deep-Dive mit Hello Games‘ Sean Murray.

Weitere Meldungen zu No Man's Sky.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren