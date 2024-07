Bleach Rebirth of Souls: Character Trailer zum Anime-Prügelspiel stellen Ichigo, Rukia und Uryu vor

Bleach Rebirth of Souls:

Zückt eure Zanpakutos! In drei neuen Character Trailern zu "Bleach: Rebirth of Souls" geht Bandai Namco näher auf die drei Figuren Ichigo, Rukia sowie Uryu und zeigt, was diese im kommenden Anime-Prügelspiel alles auf dem Kasten haben.

Seit der offiziellen Ankündigung des Anime-Prügelspiels „Bleach: Rebirth of Souls“ veröffentlicht Bandai Namco immer wieder kleinere Infohäppchen zum Titel. Nachdem zuletzt die Gameplay-Mechaniken etwas genauer vorgestellt wurden, rücken neue Videos nun drei unserer Hauptfiguren in den Mittelpunkt. In neuen Character Trailern lernen wir unseren Protagonisten Ichigo Kurosaki und seine Gefährten Rukia sowie Uryu ein bisschen näher kennen.

Doch nicht nur das! Wir erfahren auch etwas mehr über die Spielstile der drei Charaktere. Genauer stellen die Macher in kurzen Einblendungen ihre speziellen Kernmechaniken vor. Eine wirklich schöne Info, wenn ihr euren Blick von der krachenden Action lösen könnt.

Nahkampfass, Fernkampfexperte und Allrounder

Ichigo wird uns in den neuen „Bleach: Rebirth of Souls“-Videos als mächtiger Nahkämpfer präsentiert, der enormen Schaden austeilen kann. Da er „einfach zu handhaben“ sein soll, dürfte er eine gute Wahl für Fighting-Game-Neulinge sein. Wie in der Anime-Vorlage vertraut Ichigo auch im kommenden Videospiel auf sein treues Schwert Zangetsu. Mit mächtigen Hieben macht unser Hauptcharakter seinem Gegner Renji das Leben ganz schön schwer.

Shinigami Rukia Kuchiki scheint derweil eher eine Art Allrounder zu sein. Sie setzt ihren Gegner im Character Trailer mit einem Mix aus Nahkampf- und Fernkampfattacken unter Druck. Verglichen mit Ichigo fällt vor allem ihr häufiger Einsatz von Kidō (Zaubern) auf. Uryu Ishida, der dritte Charakter im Bunde, setzt als Quincy primär auf Distanzangriffe. Hierbei vertraut er in erster Linie auf seinen Bogen, mit dem er starke Attacken nutzen kann.

„Bleach: Rebirth of Souls“ basiert auf der von Tite Kubo geschaffenen Manga-Reihe „Bleach“. Mit mehr als 120 Millionen verkauften Bänden weltweit zählt sie zu den erfolgreichsten Manga-Serien aller Zeiten. Aufgrund der Popularität des Werks erschien von 2004 bis 2012 eine Anime-Serie, für die Studio Pierrot („Naruto“-Reihe) verantwortlich zeichnete. Insgesamt umfasst die erste Anime-Serie des Franchise 366 Episoden sowie vier Anime-Kinofilme.

2022 startete mit „Bleach: Thousand-Year Blood War“ eine neue Anime-Serie, die an das Ende der Vorgängerserie anknüpft und den finalen Handlungsstrang der Manga-Vorlage adaptiert. Bisher zählt die Show 26 Episoden, die auf zwei Parts verteilt sind. Zwei weitere Teile werden noch folgen, mit denen die Story abgeschlossen werden soll. „Part 3 – The Conflict“ soll irgendwann 2024 im japanischen TV und weltweit bei Disney+ starten.

„Bleach Rebirth of Souls“ befindet sich für die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox Series-Konsolen und den PC (via Steam) in Entwicklung. Aktuell hat das Anime-Fighting-Game noch keinen Veröffentlichungstermin.

Ichigo Character Trailer:

Rukia Character Trailer:

Uryu Character Trailer:

Freut ihr euch schon auf „Bleach: Rebirth of Souls“?

Weitere Meldungen zu Bleach Rebirth of Souls.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren