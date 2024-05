Bleach Rebirth of Souls: Ein Videospiel? – Mysteriöse neue Trademark zum Anime-Hit registriert

Fans von „Dragon Ball“, „Naruto“ oder auch „One Piece“ dürfen sich beinahe regelmäßig auf neue Videospiel-Ableger freuen, doch „Bleach“-Anhänger konnten dies in den letzten Jahren nur sehr unregelmäßig tun. Verschiedene Mobile-Games waren das Höchste der Gefühle. Doch eventuell können all jene, die mehr von Aushilfs-Shinigami Ichigo Kurosaki und seinen Freunden sehen möchten, nun wieder Hoffnung schöpfen. Grund hierfür ist ein neues Trademark.

Hierbei handelt es sich um einen kürzlich global registrierten Markeneintrag zu „Bleach: Rebirth of Souls“, wie unter anderem Comic Book berichtet. Der eine oder andere von euch erinnert sich eventuell noch: Ende Dezember 2023 ist eine Marke mit genau diesem Titel aufgetaucht und sorgte dementsprechend für Schlagzeilen. Da weitere offizielle Informationen zum mysteriösen Trademark jedoch noch Mangelware sind, wird gegenwärtig eifrig spekuliert.

Rebirth of Souls: Ein neues Videospiel oder ein weiteres Manga-Special?

„Bleach“-Fans sind sich aktuell uneins und zwei Ansichten scheinen in der Community besonders beliebt zu sein: Entweder handelt es sich bei dem Eintrag um ein neues Videospiel zum Anime-Hit oder wir dürfen uns auf ein weiteres Manga-Special freuen. Beim Ende 2023 aufgetauchten Eintrag gibt es den Abschnitt „Nice Classes“. Dieser scheint auf ein Konsolenspiel zum Franchise hinzudeuten. Es wäre das erste große Game zur Reihe für Heimkonsolen seit über zehn Jahren.

Befeuert werden diese Spekulationen durch ältere Aussagen von „Bleach“-Schöpfer Tite Kubo. Dieser entgegnete auf einer japanischen Website auf die Frage eines Fans nach einem potentiellen neuen Konsolenspiel zum beliebten Fantasy-Abenteuer: „Ich habe das Gefühl, eine solche Geschichte von einer verantwortlichen Person gehört zu haben…“ Da Kubo der Erfinder der Marke ist, haben seine Worte in einer solchen Angelegenheit natürlich besonderes Gewicht.

Die Anime-Serie Bleach: Thousand-Year Blood War geht weiter! Hier könnt ihr euch einen Trailer zu Part 3 des Anime-Hits anschauen:

Was spricht für ein neues Manga-Special? Offiziell arbeitet Tite Kubo zwar nicht an einem neuen Manga-Ableger, doch mit „Bleach: Special One-shot“ erschien 2021 eine Fortsetzung zur Manga-Geschichte. Kürzlich erhielt jenes Special zudem die offizielle Bezeichnung „Howl From The Jaws of Hell“-Arc (via X/Twitter). Da dieses Kapitel neue Möglichkeiten für die Story eröffnet, könnte diese mit einem weiteren Manga-Special natürlich gut fortgeführt werden.

Obwohl noch nichts offiziell ist, scheinen die Verantwortlichen des „Bleach“-Franchise derzeit an einer neuen Auskopplung zur populären Marke zu werkeln. Um was es sich dabei genau handelt, ein neues Konsolenspiel, ein Manga-Special oder womöglich etwas ganz anderes, muss allerdings die Zeit zeigen. Wir halten euch diesbezüglich weiterhin auf dem Laufenden.

Falls ihr bis zu einer offiziellen Ankündigung rund um „Bleach: Rebirth of Souls“ noch einmal ins Fantasy-Abenteuer eintauchen möchtet, habt ihr mehrere Möglichkeiten. KAZÉ Anime/Crunchyroll hat 205 der 366 Episoden der TV-Serie sowie die vier Anime-Kinofilme auf Disk veröffentlicht. Alle Episoden beider „Bleach“-Serien stehen zudem bei Disney+ auf Abruf bereit. Die 74 Bände der Manga-Reihe erschienen im Tokyopop-Verlag.

Hofft ihr mit „Bleach: Rebirth of Souls“ auf ein neues Konsolenspiel zum Anime-Hit?

