One Piece Odyssey: Bandai Namco nennt den Termin für die Story-Erweiterung – Neuer Trailer

Die kommende Erweiterung "Reunion of Memories" wird in Kürze für "One Piece Odyssey" erscheinen. Bandai Namco Entertainment hat sowohl einen Termin als auch einen Trailer enthüllt.

Bereits vor einigen Wochen hatten Bandai Namco Entertainment und ILCA die kommende Story-Erweiterung „Reunion of Memories“ für „One Piece Odyssey“ vorgestellt. Nun haben die Verantwortlichen auch den offiziellen Erscheinungstermin bekanntgegeben.

Memoria ruft nach euch

Demnach werden die Spieler ab dem 25. Mai 2023 auf PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S und PC in den Genuss der Erweiterung kommen können, die die Strohhutpiraten erneut in die Welt der Erinnerungen schicken wird. Sie möchten das Geheimnis der schwarzen Würfel lüften, die ihnen ein Mädchen zeigt, das sie stark an Lim erinnert.

Dieses Mysterium spornt Ruffy, Zorro und Co. dazu an, dass sie nach Memoria zurückkehren. Allerdings hat sich seit dem Abenteuer des Hauptspiels einiges verändert und es gilt den Heimweg zu finden, nachdem ihr ein letztes Geheimnis in Alabasta aufdeckt.

Darüber hinaus haben die Entwickler bestätigt, dass man auch einige bekannte Gesichter wiedersehen wird. Darunter finden sich Mihawk Falkenauge, Perona, Enel und Whitebeard.

Damit wir einen weiteren Eindruck von „Reunion of Memories“ erhalten, hat Bandai Namco Entertainment auch einen neuen Trailer bereitgestellt. Weitere Nachrichten zu „One Piece Odyssey“ könnt ihr bei Interesse in unserer Themenübersicht entdecken.

